Die Zahl der Mitarbeiter am MLP-Firmensitz in Wiesloch ist wieder leicht angestiegen. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Wiesloch. Die Zeiten bleiben hart für den Finanzdienstleister MLP. Das früher florierende Geschäft mit Lebensversicherungen für die Altersvorsorge ist seit Jahren rückläufig, ohne den Zukauf des Vermögensverwalters Feri sähe es ganz schlecht aus. Die wohlhabenden Privatkunden haben einen guten Teil des weggebrochenen Versicherungsgeschäfts kompensiert, die schwarzen Zahlen konnte MLP aber nur durch einen kräftigen Personalabbau vor zwei Jahren retten.

Die Rahmenbedingungen seien weiterhin widrig, sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg gestern bei der Vorstellung der Bilanz des zweiten Quartals. Die Finanzkrise und das niedrige Zinsniveau würden die Kundschaft vom Abschluss langfristiger Verträge abhalten. Und die sind für den Vermittler MLP besonders attraktiv, weil da für hohe Provisionen gezahlt werden.

Der Markt sei zwar weiterhin von Unsicherheiten und Risiken geprägt, Schroeder-Wildberg gibt sich aber optimistisch-kämpferisch: "Wir werden uns nicht zufrieden geben." Die nächsten zwei bis drei Jahre würde einem nichts geschenkt, aber: "Irgendwann wird es wieder leichter".

Für das angelaufene zweite Halbjahr erwartet der MLP-Chef eine deutliche Belebung in der Altersvorsorge und der Krankenversicherung. Die Zuversicht begründet Schroeder-Wildberg mit der Zunahme der Gespräche zwischen Beratern und Kunden. "Deshalb bleibt unser Jahresziel nach wie vor erreichbar." Der Gewinn vor Steuern und Zinsen soll sich bis 2015 jährlich zwischen 65 und 78 Millionen Euro bewegen - im laufenden Jahr eher am unteren Ende des Korridors.

Wie wichtig die Sparte Vermögensmanagement, also die Betreuung der Depots vor allem reicher Privatkunden, geworden ist, zeigen die Zahlen des ersten Halbjahrs. Während die Umsätze in der Altersvorsorge um 14 Prozent und in der Krankenversicherung um 20 Prozent gesunken sind, stiegen die Erlöse im Vermögensmanagement um 33 Prozent.

Allerdings liegen die Umsätze mit 65 Millionen Euro noch unter denen der Altersvorsorge mit 83 Millionen Euro. Das betreute Vermögen stieg um 1,5 auf knapp 23 Milliarden Euro. Die Altersvorsorge steuert 41 Prozent der Provisionserlöse bei, das Vermögensmanagement 32 Prozent.

Die Zahl der Mitarbeiter ist nach dem Abbau wieder leicht gestiegen, auch am Stammsitz in Wiesloch. Dort waren am 30. Juni ganze 830 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Jahr zuvor waren es nur 796.