Frankfurt/Stuttgart. (dpa) Nach dem bundesweiten Warnstreik ihres Bodenpersonals ist die Lufthansa am Dienstag weitgehend zu ihrem normalen Flugplan zurückgekehrt. Es habe nur vereinzelte Flugausfälle gegeben, erklärte am Nachmittag ein Sprecher der Fluggesellschaft in Frankfurt. Bis zum Abend waren auf der Homepage des Unternehmens noch zehn abgesagte Flüge aufgelistet.

Am Montag waren wegen des von Verdi organisierten Warnstreiks mit rund 12 000 Teilnehmern fast alle Lufthansa-Flüge gestrichen worden. Lediglich 12 Interkontinentalflüge und 30 Europaverbindungen hatten stattgefunden. Betroffen waren nach Angaben des Unternehmens rund 150 000 Fluggäste, der Schaden belaufe sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Ein Chaos an den Flughäfen blieb aber aus, da die Airline vorab über die Flugstreichungen informiert hatte. Der großflächige Ausfall erleichterte am Dienstag den Wiedereinstieg in den Flugplan. Am heutigen Mittwoch sollte wieder Normalbetrieb herrschen. In dem Tarifkonflikt fordert Verdi 5,2 Prozent mehr Geld und Jobgarantien für rund 33 000 Mitarbeiter. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 29. April verabredet.

Briefträger im Warnstreik machen im Tarifkonflikt weiter Druck auf die Deutsche Post. Rund 2000 Postbeschäftigte hätten am Dienstag in fünf Bundesländern die Arbeit niedergelegt, erklärte Verdi in Berlin. Ein Post-Sprecher sprach von 1600 Streikenden. Für den Mittwoch plant die Gewerkschaft Ausstände in den übrigen elf Bundesländern. Dann sind alle außer Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Dort gab es bereits am Dienstag Warnstreiks.

Allein in Bayern rief die Gewerkschaft etwa 1000 Briefträger zu Warnstreiks auf, insbesondere Großstädte wie München, Augsburg und Rosenheim seien bestreikt worden. Die Kunden hätten davon aber kaum etwas gemerkt, erklärte die Post. 90 Prozent hätten ihre Briefe bekommen. Teils würden die Sendungen nun mit einem Tag Verzögerung ausgeliefert, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Paketzustellung sei durch den Einsatz von zusätzlichem Personal "kaum betroffen", sagte ein Post-Sprecher.

Rund 700 Zusteller legten in Baden-Württemberg ihre Arbeit nieder. Schwerpunkt seien hier Städte wie Stuttgart und Karlsruhe gewesen, hieß es.

Für Mittwoch plant die Gewerkschaft weitere Warnstreiks in den übrigen elf Bundesländern. Dann werde die Zahl der Beteiligten "deutlich über der Zahl von Dienstag" liegen, sagte der Verdi-Sprecher. In Nordrhein-Westfalen etwa sollen demnach 1000 Zusteller die Arbeit niederlegen. Verdi will dort auf diese Weise die pünktliche Auslieferung von 1,5 Millionen Briefen und rund 120 000 Paketen verhindern.