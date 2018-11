Von Daniel Bernock

Mannheim. Der Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger blickt positiv auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurück. 2013 sei ein "herausforderndes Jahr" gewesen, sagte gestern der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Konzerns, Roland Koch, bei der Vorstellung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr. Vor allem das zweite Halbjahr habe den schwächeren Start in das Jahr ausgeglichen. Hintergrund Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2013:

> Umsatz: 8,5 Mrd Euro (-1%)

> Gewinn: 173 Mio Euro (-37%)

> Mitarbeiter: 74.276 (+11%)

> Mitarbeiter in der Region: 2200 (unverändert)

Der Umsatz blieb 2013 mit einem Minus von einem Prozent nahezu unverändert bei 8,5 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unter anderem wegen teurer Restrukturierungskosten deutlich. Trotzdem müssen die Aktionäre nicht leiden: Die Dividende soll wie im Vorjahr bei drei Euro liegen. Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2013 ergibt sich damit eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent.

Für das neue Jahr erwartet Koch einen Umsatz von mindestens neun Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis und der Gewinn sollen "deutlich" steigen. Basis hierfür sollen unter anderem die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduzierung sein. Vergangenes Jahr hatte Koch angekündigt, den Konzern schlanker aufstellen zu wollen. Im Zuge dessen werden rund 1250 Stellen gestrichen. Zunächst belasten die Kosten für den Umbau den Konzern, in Zukunft soll Bilfinger jedoch von den niedrigeren Verwaltungskosten profitieren.

Ob und wie die Metropolregion genau betroffen sein wird, ließ Koch auch gestern offen - er sagte jedoch: "An der Gesamtzahl der Arbeitsplätze in der Region wird sich nichts ändern". Abgebaut werden vor allem doppelte Verwaltungsstellen, die durch die vielen Übernahmen der vergangenen Jahre entstanden sind. Die Zentrale in Mannheim dürfte größtenteils verschont bleiben.

Der von Koch und von seinem Vorgänger Herbert Bodner eingeleitete Konzernumbau - hin zu profitablen Service-Geschäften, weg von unsicheren Bauaufträgen - zeigt sich auch in der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. Während die Service-Geschäfte florieren, stockt es beim Bau.

Der Bereich Industrial, in dem Bilfinger die Service-Geschäfte mit Industrieunternehmen bündelt, legte beim Umsatz und bei der Marge zu. Hier profitiert der Konzern von dem Öl- und Gasboom in Nordamerika. Zwar ist der Konzern nicht direkt bei den Bohrungen aktiv, liefert und wartet jedoch Rohrleitungssysteme für die Fracking-Anlagen. Der Bereich Power, der zum Beispiel die Modernisierung von Kraftwerken umfasst, lag 2013 beim Umsatz etwas unter dem Vorjahr, da Aufträge bei der Modernisierung von Europas größtem Kohlekraftwerk im polnischen Belchatów ausliefen. 2014 sollen jedoch weitere Kessel der Anlage umgebaut werden - der Umsatz soll dann wieder zulegen. Auch die Sparte Building and Facilty, hier betreibt Bilfinger für seine Kunden ganze Gebäude, legte zu.

Die mittlerweile relativ kleine Bau-Sparte hat mit einem Umsatz rund ein Viertel unter dem Vorjahr die Erwartungen nicht erfüllt. Unter anderem sorgte ein Streit mit der polnischen Regierung über ein Straßenbauprojekt für nicht realisierte Umsätze in Millionenhöhe.