Mannheim. (tv) Die Geschäfte laufen weiter gut beim Landmaschinenkonzern Deere & Company. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres erzielte das US-Unternehmen einen Rekordgewinn von fast einer Milliarde Dollar, das sind 750 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten erreichte der Gewinn 2,7 Milliarden Dollar (2,0 Milliarden Euro). Die Umsätze stiegen in den ersten neun Monaten um 8 Prozent auf 28,3 Milliarden Dollar (21 Milliarden Euro). Für das ganze Jahr wird ein Umsatzplus von fünf Prozent erwartet. Für Europa wird allerdings wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche ein Umsatzrückgang von fünf Prozent erwartet. Dennoch soll der dritte Rekordgewinn in Folge erwirtschaftet werden. Optimistisch bleibt Konzernchef Samuel R. Allen auch langfristig.