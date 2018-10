Von Daniel Bernock

Mannheim. ABB spürt die Folgen des Umbruchs im Energiesektor. In Deutschland sollen rund 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das bestätigte gestern eine Sprecherin des Konzerns. Betroffen von den Kürzungen sei der Bereich "Power Systems" an den Standorten Minden (Nordrhein-Westfalen), Dresden und Mannheim. Welcher Standort wie stark von den Kürzungen betroffen sein wird, konnte die Sprecherin gestern noch nicht sagen. In dieser Sparte sind die Energietechniksysteme des Konzerns gebündelt, die hauptsächlich beim traditionellen Kraftwerksbau zum Einsatz kommen.

Und hier liegt auch das aktuelle Problem von ABB. Wie die Konzernsprecherin betonte, hätte sich durch die Energiewende das Investitionsverhalten der Energieversorger drastisch verändert. Sprich: Für traditionelle Kraftwerke gibt es kaum noch einen Markt, seitdem sich fast alle Investitionen auf Erneuerbare Energien, also vor allem auf Wind- und Solarenergie, konzentrieren. Durch die starke Förderung der Erneuerbaren Energien sind viele klassische Kraftwerksarten kaum noch konkurrenzfähig. Zudem hätte es durch den internationalen Wettbewerb einen Preisverfall in diesem Bereich gegeben.

Wie genau der Stellenabbau vor sich gehen soll, stand nach Angaben von ABB Deutschland gestern noch nicht fest. Derzeit gebe es Gespräche zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat. Es werde jedoch versucht, den betroffenen Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz innerhalb des Konzerns anzubieten, sagte die Sprecherin. Dafür seien auch Weiterbildungen für die Beschäftigten geplant. "Wir können jedoch nicht ausschließen, dass es auch Kündigungen geben wird", sagte sie weiter.

Zwar ist die ABB auch mit zahlreichen Projekten an der Energiewende beteiligt, in der jüngsten Vergangenheit hatte ABB jedoch auch hier mit einer Zurückhaltung der Investoren zu kämpfen. Der Konzern sorgt zum Beispiel für die elektrische Anbindung von großen Offshore-Windparks auf hoher See. Jüngst hatten sich die Geldgeber bei der Finanzierung dieser großen Projekte zurückgehalten, da sich die technischen Herausforderungen bei dem Bau und der Anbindung der Parks als schwieriger herausstellten als gedacht.

Die deutsche Landesgesellschaft des Schweizer Automatisierungs- und Elektrokonzerns beschäftigt in der Metropolregion Rhein-Neckar rund 4000 Mitarbeiter, knapp über 2000 davon in der Deutschland-Zentrale in Mannheim. In der ganzen Republik beschäftigt der Konzern rund 10 000 Mitarbeiter.