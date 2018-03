Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das Statistische Landesamt korrigiert seine Konjunkturprognose kräftig nach unten. Das Wirtschaftswachstum schwächt sich deutlich ab, mehr als 0,5 Prozent seien für dieses Jahr nicht mehr drin.

Wenn die Weltwirtschaft boomt, geht es dem Südwesten besser als im Bundesschnitt. Wenn sie sich aber wie derzeit abkühlt, leidet Baden-Württemberg stärker als andere. Schuld daran ist der relativ hohe Industrieanteil an der Wertschöpfung von 33 Prozent gegenüber 23 Prozent im gesamtdeutschen Durchschnitt. Die Behörde hat ein eigenes Prognosetool entwickelt, das im vergangenen Dezember noch von einem Wachstum von 1,5 Prozent ausging. Für den Bund steht die Wachstumsprognose für 2016 noch bei 1,7 Prozent, um sie zu erreichen, müsste die Südwest-Wirtschaft im zweiten Halbjahr aber um 2,5 Prozent zulegen, "das ist nicht in Sicht."

Die Abschwächung kennt aber viele Gründe, so Carmina Brenner, Chefin des Statistischen Landesamtes. Zum einen wurde von Januar bis Mai 0,8 Prozent weniger exportiert als im Vorjahreszeitraum, dann liegt der Auftragseingang in der Industrie im zweiten Quartal um 5,6 Prozent unter dem des zweiten Quartals 2015. Auch die Auslandsnachfrage im verarbeitenden Gewerbe entwickelte sich mit einem Minus von 3,3 Prozent schwach, überdurchschnittlich betroffen sei dabei der Fahrzeugbau mit minus 8,1 Prozent. In den USA sank der Fahrzeugabsatz gar um 26 Prozent, in China um rund elf Prozent.

Nun sehen die statistischen Zahlen schlechter aus, als die Lage wirklich ist. Da steht zum einen das Wachstum im vergangenen Jahr, das mit über drei Prozent so leicht nicht zu toppen ist. Damals lag der Südwesten 1,4 Prozent über dem Bundesschnitt. Dem aktuellen Rückgang im US-Geschäft steht ein außergewöhnliches Wachstum gegenüber, das 2015 über 22 Prozent betrüg. Und zweitens hat die baden-württembergische Wirtschaft in diesem und dem vergangenen Jahr zusammengenommen immer noch weit sowohl über dem langfristigen Trend als auch über dem Bundesschnitt zugelegt. "Was wir im Ausland verloren haben, legten wir in der EU zu", erklärt Brenner. So wuchs der Handel mit Großbritannien um neun, mit Holland sogar um knapp 16 Prozent.

Gleichwohl gingen Wachstumsimpulse derzeit mehr von der Binnennachfrage und dem Dienstleistungssektor aus. Die geringe Inflation und der hohe Stand der Beschäftigung stützten diese Entwicklung. Die Arbeitslosenquote liegt konstant bei 3,7 Prozent auf niedrigem Niveau. Und die Zahl der offenen Stellen als Indikator einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist von rund 80 000 auf 92 000 gestiegen.