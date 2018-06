So wie im hessischen Riedstadt-Crumstadt sucht Rhein-Petroleum Erdöl in der Rheinebene. Archivfoto: Rhein-Petroleum

Graben-Neudorf. (dpa-lsw) Im badischen Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) wird nach wenig erfolgreichen Probebohrungen kein Erdöl gefördert. Dies teilte die Firma Rhein Petroleum am Donnerstag mit. Sie hatte vier Wochen lang auf einer fußballfeldgroßen Fläche im Kammerforst an der alten B35 in bis zu 1800 Metern Tiefe nach Erdöl gesucht. «Nach physikalischen Messungen sind sich die Spezialisten zweifelsfrei sicher, dass leider keine förderungswürdigen Mengen an Öl vorhanden sind», bedauerte Rhein-Petroleum-Chef Michael Suana.

Bevor die Anlage abgebaut wird, soll die Bohrung in den kommenden Tagen mit Zement gefüllt und verschlossen werden. Danach wird der Platz renaturiert. In Graben-Neudorf war die derzeit einzige Erdölprobebohrung in Baden-Württemberg.

Laut Rhein Petroleum erscheint dafür die gemeinsame Bohrung mit Wintershall bei Mindelheim im Unterallgäu erfolgreich. «Dort haben wir ergiebige ölführende Schichten angetroffen und gehen nun in die Testförderung», sagte Suana. Dasselbe gelte für eine Bohrung im hessischen Riedstadt. Der Oberrheingraben bleibt für die Erdölsuche gleichwohl interessant: «Unsere seismischen Analysen weisen auf weitere attraktive Bohrziele in Nordbaden hin, an deren Erschließung wir mit Nachdruck arbeiten», erklärte Suana.