Wiesbaden. (AFP) Jeder siebte Einwohner Deutschlands war noch nie online. 15 Prozent aller Menschen zwischen 16 und 74 Jahren haben somit noch nie das Internet genutzt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit war der Anteil in Deutschland insgesamt geringer als im EU-Durchschnitt, der bei 22 Prozent lag.

In anderen Ländern wird das Internet aber deutlich eifriger genutzt. So waren laut den Daten von 2012 in Schweden, Dänemark, Luxemburg, Finnland und den Niederlanden weniger als zehn Prozent der 16- bis 74-Jährigen ohne Interneterfahrung. Nachholbedarf gibt es dagegen vor allem in Rumänien, Griechenland und Bulgarien.