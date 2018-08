Die Intersport-Gruppe will auf den Böllinger Höfen bei Heilbronn erweitern und dafür 50 Millionen Euro investieren. Foto: Endres

Heilbronn. (rnz) Die Sportfachhändler-Genossenschaft Intersport will für 50 Millionen Euro ihre Zentrale in Heilbronn erweitern. Für hauseigenen Messen und für Veranstaltungen will man künftig mehr Platz bieten.

Die ersten Erweiterungen der Intersport-Deutschland Zentrale in Heilbronn bei den Böllinger Höfen sollen bis zum Jahr 2017 abgeschlossen sein. Vorstandsmitglied Klaus Jost begründet die Erweiterung unter anderem mit der wachsenden Bedeutung Heilbronns für die Mitglieder. Während sie früher ihre Ware dezentral bei Vertretern bestellten, ordern sie heute bei den Fachhändler-Messen in der Zentrale. Ebenso würden die Kapazitätsgrenzen bei Großveranstaltungen mit namhaften Anbietern aus der Region nicht mehr ausreichen, heißt es.

Das Redblue-Messezentrum ist vor zehn Jahren erstellt worden, einige Lager sind noch neuer. So soll es bald neue Lagerhallen, neue Hochregale oder Parkdecks geben. Außerdem buchen auch Veranstalter, die mit Sport nichts zu tun haben, das "Redblue". Auch für sie wird investiert. Gedacht ist hier an den Neubau eines Restaurants. Endgültig beschlossen sei die Erweiterung aber noch nicht, noch müssen einige Detailfragen geklärt werden, heißt es.