Basel Al Azez (rechts) aus Syrien hat es geschafft: Er wird in einem deutschen Betrieb ausgebildet. Der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt stehen viele Hindernisse entgegen. Das größte Problem sind fehlende Sprachkenntnisse. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Deutsche Sprache, der vielfach noch unbekannte Bleibestatus und das Qualifikationsniveau sind bei der Beschäftigung und der Ausbildung von Flüchtlingen die großen Hemmnisse. Zum Qualifikationsniveau der Flüchtlinge liegen bislang nur wenige klare Erkenntnisse vor. "Erkenntnisse aus anderen Regionen Deutschlands sprechen von rund zehn Prozent akademisch vorgebildeter Menschen und von etwa zehn Prozent Menschen mit beruflichen Ausbildungen oder Fertigkeiten. Da bleiben 80 Prozent ohne Ausbildung. Und darunter finden sich sicherlich auch Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Erschwerend kommt bei vielen eine andere, die arabische Schrift hinzu", rechnet Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar vor.

Eine Befragung der IHK Rhein-Neckar bei ihren Mitgliedsunternehmen hat jetzt ergeben, dass die Beherrschung der deutschen Sprache das wichtigste Kriterium bei der Einstellung ist. Erst danach folgen Ausbildungskenntnisse. "Deutschkenntnisse sind ein Muss. Erst wenn Sprachkenntnisse vorliegen, kann damit begonnen werden, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren", betont auch IHK Präsidentin Irmgard Abt. "Ein weiteres großes Hindernis bei der Einstellung ist der ungeklärte Aufenthaltsstatus bei vielen Flüchtlingen. "Kein Ausbildungsbetrieb wird beginnen, jemanden auszubilden, bei dem nicht klar ist, ob er auch noch in absehbarer Zeit in Deutschland bleiben darf", erklärt sie.

Dabei soll die prinzipielle Bereitschaft Flüchtlinge zu beschäftigen, in den Unternehmen groß sein. 300 von 386 Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligt haben, wären bereit Flüchtlinge zu beschäftigen. Der am häufigsten angeführte Grund dafür, ist die Sicherung von Fachkräften für das Unternehmen. Doch auch aus sozialen Erwägungen heraus wollen sich viele Betriebe an der Integration der Flüchtlinge beteiligen. Rund 42 Prozent der Betriebe würden zunächst ein Praktikum zur Verfügung stellen, 29 Prozent direkt eine Ausbildungsstelle und 25 Prozent eine sogenannte "Einstiegsqualifizierung" anbieten. Wieviele Flüchtlings-Azubis man im laufenden Ausbildungsjahr im Bezirk der IHK Rhein-Neckar werde aufzuweisen haben, sei schwer vorhersehbar, so Nitschke. "Ob das 20, 40 oder 80 sind kann niemand sagen. Aber in Bezug auf die Gesamtzahl der Lehrstellen im Bezirk werden es eher wenige sein", meint er.

Man glaubt, unter den jugendlichen Flüchtlingen sei die Motivation, auch ungeliebte Lehrberufe als Chance zu begreifen, höher als bei deutschen Schulabgängern. Besonders die Hotellerie und Gastronomie sucht händeringend nach geeigneten Auszubildenden. Die IHK Rhein-Neckar will deshalb mit einem jüngst beschlossenen Aktionsprogramm sowohl den Betrieben als auch den jungen Flüchtlingen beratend unter die Arme greifen. Ein "Lotse" soll Ausbildungsbetriebe und Flüchtlinge zusammen bringen und ein "Kümmerer" soll potenzielle Probleme am Ausbildungsplatz in enger Zusammenarbeit mit Betrieb und Flüchtling verhindern oder beseitigen helfen. Dazu schreibt die IHK-Rhein-Neckar gegenwärtig zwei zusätzliche Stellen aus, welche die Beratungstätigkeit der IHK Rhein-Neckar stärken sollen.