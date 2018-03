Während die Volkswagen-AG einen umfassenden Sparkurs eingeschlagen hat, will die Konzerntochter Audi im kommenden Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag in das Werk in Neckarsulm investieren. Die weitere Entwicklung des Wasserstoffantriebs ist hier ein Schwerpunkt.

Helmut Stettner hat bisher das Werk in Changchun, China, geleitet. Zum 1. Januar übernimmt er die Leitung am Standort Neckarsulm. Vor seiner Tätigkeit in China hatte er als Leiter der Fertigung bei der quattro GmbH in Neckarsulm den Anlauf der ersten R8-Generation verantwortet. Fotos: Audi

(guz/zg) Audi stellt ungeachtet des Abgasskandals, der dadurch angestoßenen internen Ermittlungen und des Absatzrückgangs auf dem chinesischen Markt im kommenden Jahr die Weichen für künftiges Wachstum: Im neuen Geschäftsjahr will das Unternehmen nach eigenen Angaben weiter auf hohem Niveau investieren. Bei "anhaltender Prozess- und Kostenoptimierung" sollen die geplanten Sachinvestitionen mehr als drei Milliarden Euro betragen. Die Hälfte der geplanten Investitionen entfällt auf die deutschen Standorte in Neckarsulm und Ingolstadt.

Mit welcher Summe dabei das Werk in Neckarsulm bedacht wird, will der Konzern auch auf Nachfrage bislang nicht konkretisieren. Üblicherweise richten sich die Investitionen aber nach der Zahl der Mitarbeiter am Standort. Somit dürfte sich der in Deutschland geplanten 1,5-Milliarden-Euro-Invest im Verhältnis drei zu eins zwischen Ingolstadt und dem deutlich kleineren Neckarsulm aufteilen, wobei für das Werk am Neckar immer noch etwa 375 Millionen Euro abfielen.

Audi beschäftigt in Neckarsulm rund 16000 Menschen und hat dort zuletzt eine Jahresproduktion von mehr als 270 000 Fahrzeugen ausgewiesen. Ab Januar löst Helmut Stettner den bisherigen Neckarsulmer Werksleiter Fred Schulze ab. Informationen aus Werkskreisen zufolge sollen im Zuge der konzerninternen Ermittlungen nach dem Abgasskandal auch in Neckarsulm Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung beurlaubt worden sein, was der Konzern allerdings nicht bestätigen will. Zum Vorstand der Abteilung Technische Entwicklung im Gesamtkonzern wurde Stefan Knirsch berufen.

Während der Mutterkonzern VW als Folge des Abgasskandals inzwischen einen rigiden Sparkurs eingeschlagen und Milliarden für Nachbesserungen und Prozesskosten zurückgestellt hat, will die Konzerntochter Audi mit dem nun verabschiedeten Investitionsprogramm für 2016 ihre Wachstumsstrategie weiter vorantreiben: "Wir investieren weiter auf hohem Niveau in Zukunftstechnologien, um die starke Position unserer Marke auszubauen", teilte Audi-Chef Rupert Stadler mit.

Mit dem neuen Modell Audi Q2 wolle der Autohersteller im kommenden Jahr zudem ein neues Marktsegment betreten, so Stadler weiter. Produziert werden wird dieses Modell Konzernangaben zufolge allerdings ausschließlich in Ingolstadt. Außerdem wird Audi im kommenden Jahr den Nachfolger des Audi Q5 vorstellen und so das nächste Kapitel seiner SUV Erfolgsgeschichte schreiben. Bisher wurde der Q5 in Ingolstadt und China produziert. Die neue Baureihe soll dagegen in Mexiko gefertigt werden. Dadurch werden in Ingolstadt Kapazitäten für den Q2 frei. Neckarsulm bleibt bei beiden Modellen außen vor.

Führend ist der hiesige Audi-Standort hingegen bei der Entwicklung des Wasserstoffantriebs. Hier wird die Brennstoffzellen-Technologie im Audi A7 Sportback h-tron quattro eingebaut und auf mehreren speziellen Prüfständen getestet. "Natürlich setzen wir mit unseren Investitionen auch gezielt auf alternative Antriebe," sagt Konzernchef Stadler. 2018 werde auf Basis des Audi e-tron quattro concept der erste Großserien-Elektroaudi auf den Markt kommen. Bis 2020 will Audi seine Modellpalette auf 60 verschiedene Automobile erweitern.

Das Unternehmen will sich auf seinem Wachstumskurs auch 2016 personell verstärken. Thomas Sigi, Vorstand Personal und Soziales der AUDI AG, sagt: "Wir suchen Experten in wichtigen Zukunftsfeldern." Gefragt seien vor allem Spezialisten für alternative Antriebe und Leichtbau, aber auch IT Fachkräfte, die die automobile Digitalisierung weiterentwickeln.