Von Daniel Bernock

Walldorf. Jede Facebook-Nachricht, jede Bestellung bei Amazon und jede E-Mail versursacht Daten. Und da das Internet und die Rechenzentren weltweit nichts vergessen, wächst die gesammelte Datenmenge rasant an - nach Angaben des Software-Konzerns SAP verdoppelt sie sich alle 1,5 Jahre. In Zukunft könnte sich dieser Zeitraum sogar noch verkürzen, vor allem da auch Maschinen immer häufiger Daten produzieren - von Produktionsrobotern in modernen Fabriken bis hin zu Haushaltsgeräten. Um die Datenflut besser verarbeiten zu können, bietet SAP der Industrie die passenden Programme.

SAP-Finanzvorstand Luka Mucic sieht daher im sogenannten "Internet der Dinge" (teilweise spricht man hier auch von der Industrie 4.0) einen Megatrend, aus dem der Walldorfer Konzern in Zukunft Profit schlagen will. Das sagte der Nachfolger von Werner Brandt, der sich Mitte des Jahres in den Ruhestand verabschiedet hatte, gestern bei einer Info-Veranstaltung in Walldorf.

Nach Vorstellung der SAP sind dabei die Miet-Produkte des Konzerns die richtige Antwort auf die steigenden Datenfluten weltweit. Das sogenannte Cloud-Geschäft biete den Kunden zahlreiche Vorteile: So seien etwa die Einstiegskosten geringer, die Programme schneller startbereit und der Aufwand bei Änderungen minimal. Durch die hohe Rechenleistung der SAP-Software könnten große Datenmengen deutlich schneller analysiert werden.

Bisher ist das Geschäft mit Mietsoftware noch nicht der stärkste Umsatzbringer der SAP. Dieses Jahr will der Konzern mit dem Cloud-Geschäft einen Umsatz von einer Milliarde Euro generieren - bei einem Jahresumsatz von rund 17 Milliarden Euro. Wie Finanzvorstand Mucic gestern betonte, verändert die zunehmende Fokussierung des Konzerns auf den Cloud-Bereich auch die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient.

Bisher erhielt SAP hohe Lizenzeinnahmen beim Verkauf einer Software an einen Kunden, danach nur noch die Einnahmen für die Wartung. Im Cloud-Geschäft hingegen gibt es keine hohe Einmalzahlung mehr nach Vertragsabschluss. Stattdessen fällt eine niedrigere Zahlung an, eine Art "Nutzungsgebühr", die der Kunde Jahr für Jahr zahlt. Nach rund vier Jahren seien die Einnahmen aus dem Verkauf einer Cloud-Software höher als im klassischen Software-Bereich, so Mucic.

Und da die Wachstumsraten bei Mietsoftware zweistellig sind, im klassischen "On-Premise"-Geschäft hingegen im einstelligen Bereich liegen, dürfte laut Finanzvorstand Mucic gegen Ende des Jahrzehnts der Umsatz im Cloud-Bereich höher sein als der des klassischen Software-Bereichs.