Karlsruhe. (lsw) In Baden-Württemberg formiert sich ein landesweites IT-Netzwerk. Zwölf regionale Netzwerke wollen dabei Akteure aus Wirtschaft, Hochschul- und Forschungsinstitutionen sowie öffentlichen Einrichtungen einbinden. Ziel sei es, die Regionen zu stärken, voneinander zu lernen und durch regelmäßige Netzwerktreffen sowie gemeinsame Innovationsprojekte eine starke landesweite Gemeinschaft zu entwickeln, erläuterte ein Sprecher der Initiative "Smart Business IT". Eine entsprechende Partnerschaftsvereinbarung wurde am Donnerstag in Karlsruhe an die Beteiligten überreicht.

Baden-Württemberg ist demnach einer der führenden Standorte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Deutschland und Europa. Das Land zählt 15.000 Unternehmen mit rund 180.000 Beschäftigten sowie 99 Hochschulen und Forschungseinrichtungen und 70.000 Studenten der IKT-relevanten Studiengänge. Um dieses Potenzial auszuschöpfen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, hat die Landesregierung vor drei Jahren mit Partnern wie dem Karlsruher "Cyber Forum" die Initiative "Smart Business IT" aus der Taufe gehoben.