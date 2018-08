Leinfelden-Echterdingen. (dpa/lsw) Die Metall-Arbeitgeber müssen sich auf eine komplexe Tarifrunde einstellen: Neben einer Entgelterhöhung will die IG Metall eine reformierte Altersteilzeit und einen Anspruch auf geförderte Qualifizierungsteilzeit durchsetzen. "Wir wollen diese drei Dinge in der Tarifrunde voranbringen", betonte IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Mittwoch. Die Elemente seien gleichrangig und könnten nicht gegeneinander aufgerechnet werden, sagte er, nachdem die Große Tarifkommission in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eine entsprechende Resolution einstimmig verabschiedet hatte. Die Arbeitgeber im Südwesten äußerten ihren Unmut und warnten davor, die Tarifrunde zu überfrachten.

Bei der Entgeltfrage sei es wichtig, die Kaufkraft der Menschen zu erhöhen, sagte Zitzelsberger. Gerade wegen der durch die internationalen Krisen eingetrübten Stimmung in der Wirtschaft sei es notwendig, die Binnenkonjunktur zu stärken. Die Situation der Branche im Südwesten mit einem Umsatzplus von sechs Prozent in der ersten Jahreshälfte lasse das durchaus zu.

Die Arbeitgeber sehen hingegen kaum Spielraum für mehr Entgelt. "Konjunkturell geht es zurzeit eher wieder seitwärts als aufwärts", sagte Südwestmetallchef Stefan Wolf. Angesichts eines erwarteten Plus der gesamtwirtschaftlichen Produktivität von bis zu 1,5 Prozent und einer mittelfristigen Inflationsrate von zwei Prozent, werde die Forderung über 3,5 Prozent liegen, rechnete Ziztelsberger vor. Hinzu komme die sogenannte Umverteilungskomponente in einer Bandbreite von eins bis drei Prozent. Die Großen Tarifkommissionen werden im November ihre endgültigen Beschlüsse fällen. Baden-Württemberg gilt mit seinen knapp 800.000 Metall-Beschäftigten als traditioneller Pilotbezirk.