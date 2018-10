Von Erich Reimann

Berlin. Die Prognosen sind alarmierend: Rund 45 000 Ladengeschäften in Deutschland droht nach Schätzung des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln bis 2020 das Aus. Mehr als jeder zehnte Laden könnte damit für immer seine Tore schließen. Die Fachzeitschrift "Textilwirtschaft" spricht bereits vom "Horrorszenario Geisterstadt".

Hintergrund Großstädte profitieren: Unter dem Druck der Online-Konkurrenz werden die Einkaufsstraßen der Großstädte für den stationären Handel immer wichtiger. Der innenstädtische Einzelhandelsumsatz in den 82 deutschen Großstädten über 100 0000 Einwohner sei zwischen 2010 und 2014 um rund sieben Prozent gestiegen, berichtete am Freitag Manuel Jahn von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Außerhalb der Innenstädte und in vielen kleineren Kommunen seien die Umsätze dagegen zurückgegangen. Der Trend in die Innenstädte geht auch an Händlern nicht vorbei, die bisher ihre Läden fast ausschließlich auf der grünen Wiese bauten. Ikea-Manager Johannes Ferber berichtete, auch Ikea werde in Zukunft immer mehr in Innenstädten oder zumindest innenstadtnahen Lagen investieren. Der Branchenverband ZIA forderte mehr Chancengleichheit zwischen stationärem Einzelhandel und Onlinehandel. Wenn die Städte ihre Funktion als Marktplatz behalten sollten, dürften die Läden dort nicht durch starre Regulierungen - von der Verkaufsflächenbeschränkung bis hin zur Reglung der Öffnungszeiten - gegenüber dem Online-Handel benachteiligt werden.

Besonders bedroht vom Ladensterben sind der Studie zufolge ländliche Regionen, Kleinstädte und Mittelzentren. Ihnen setzt nicht nur der Boom des Online-Handels zu, sondern auch der Bevölkerungsrückgang. Doch immer mehr Kommunen versuchen, sich gegen das allmähliche Sterben ihrer Innenstädte zu wehren.

Beispiel Rietberg: Die Stadt mit ihren 28 000 Einwohnern leidet schon heute unter einer wachsenden Zahl leerstehender Geschäfte an der Rathausstraße im Stadtzentrum. Deshalb plant der Stadtrat nun einen Befreiungsschlag. Auf einer Sondersitzung im August votierte das Gremium einstimmig dafür, die Gründung eines City-Outlet-Centers in der Kleinstadt voranzutreiben.

Vorbild ist Bad Münstereifel. In dem Städtchen mit seinen 19 000-Einwohnern wurde vor gut einem Jahr ein City-Outlet eröffnet. Seitdem haben nach Angaben des Betreibers mehr als eine Million Kauflustige das in den Ort integrierte Outlet besucht. Rund 250 neue Arbeitsplätze seien geschaffen worden, heißt es. Doch nicht nur in Rietberg, auch im bayerischen Zwiesel, im hessischen Usingen und andernorts wird mit dem Gedanken gespielt, dem Beispiel Bad Münstereifel zu folgen. Dabei fragen sich Experten längst, für wie viele derartige Schnäppchen-Paradiese tatsächlich noch Platz in Deutschland ist. "Wenn die eine oder andere Stadt so etwas umsetzen kann, ist das ein Einzelfall. Von solchen Produkten braucht man ja nicht viel", urteilt etwa Manuel Jahn, Experte für Einzelhandelsimmobilien der Unternehmensberatung GfK Geomarketing.

Andere Städte gehen die Probleme vor der Haustür denn auch auf andere Art an. Wuppertal versucht, den boomenden Online-Handel mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das Projekt "onlineCity Wuppertal" (OCW) bietet den lokalen Händler die Möglichkeit, mit einem gemeinsamen Internetauftritt um Kunden zu werben. Eines der Highlights: Viele Produkte im Wuppertaler Online-Angebot können noch am selben Tag zugestellt werden. Auch hier gibt es bereits Nachahmer.

Ob all diese Maßnahmen im Zeitalter des Internets reichen, um das Leben in den Einkaufsstraßen abseits der Metropolen zu erhalten, wird sich wohl erst in Zukunft zeigen. Der Handelsexperte Jahn warnt jedenfalls gerade kleinere Kommunen davor, sich allzu einseitig auf den Handel als Lebenselixier der Innenstädte zu verlassen. Für Jahn stellt sich längst die Frage: "Muss jede Fachwerkstadt nur Einzelhandel haben?" Es gebe schließlich auch andere Wege für Leben in den Straßen zu sorgen - von der Gastronomie bis zu Dienstleistungsangeboten. "Schaut man nach Osteuropa, da gibt es in den Altstädten kaum Einzelhandel. Da gibt es überwiegend Gastronomie, Kultur, Museen, und die Straßen sind voller Leben", sagt Jahn.