Neustadt/Weinstraße. (dpa) Der Gründer der Hornbach Bau- und Gartenmärkte, Otmar Hornbach, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren, wie die Hornbach Holding AG am Montag in Neustadt an der Weinstraße mitteilte. Nach Firmenangaben hatte der "Do-it-yourself-Pionier" 1968 in Bornheim bei Landau den ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt in Europa eröffnet. Daraus entstand ein Konzern, zu dem inzwischen 144 Filialen, 27 Baustoffniederlassungen und mehr als 16.000 Mitarbeiter zählen. Er kam im Geschäftsjahr 2013/2014 auf einen Umsatz von 3,37 Milliarden Euro. Hornbach ist heute nach eigenen Angaben drittgrößter deutscher Baumarktbetreiber.

Otmar Hornbach war 1949 in das Familienunternehmen Wilhelm Hornbach OHG eingetreten, das sein Geld mit dem Baustoffhandel und dem Bau von Kläranlagen verdiente. Er hatte studieren wollen, doch dieser Wunsch musste nach Firmenangaben in den Aufbaujahren nach dem Krieg zurückstehen. In der OHG durchlief er verschiedene Funktionen, bis er 1966 auf einer USA-Reise auf die Idee kam, wie man aus dem kriselnden Baustoffgeschäft etwas Neues machen könne. Nach Firmenangaben hatte Hornbach in Amerika das "Do-it-yourself"-Konzept kennengelernt, und er beschloss, es auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. 1968 eröffnete er den ersten kombinierten Markt, den es laut Hornbach bis dahin weder in Deutschland noch in Europa gegeben hatte. Otmar Hornbach selbst wechselte 2001 vom Vorstandsvorsitz der Holding in die Aufsichtsräte von Holding und Hornbach-Baumarkt-AG. Dort saß er noch bis Juli vergangen Jahres.