So fing vor 90 Jahren alles an - die Spenglerei Kuhn 1926 in der Heidelberger Straße. Fotos: zg

Höpfingen. Nur wenige Tage vor Gründung der Deutschen Lufthansa im Januar 1926 eröffnete Franz Xaver Kuhn in seinem Heimatdorf Höpfingen eine Spenglerei. Dies geschah weniger aus einer besonderen wirtschaftlichen Weitsicht, sondern eher aus einer der allgemeinen Wirtschaftslage geschuldeten Existenzangst heraus. Der Ein-Mann-Betrieb in der Hauptstraße 1 beschäftigte sich noch im gleichen Jahr neben den üblichen Arbeiten eines Handwerkers mit der Erstellung von kommunalen Trinkwasserversorgungsanlagen. So wirkte der "Kuhne-Spengler" bei der Verlegung der Trinkwasserleitungen in Schweinberg und Höpfingen mit.

Als seine Söhne Josef, Günther und Norbert in den 1950er- und 1960er-Jahren nach und nach in die Firma einstiegen und sie übernahmen, war aus der Mini-Firma bereits ein kleines Unternehmen geworden, das mehreren Mitarbeitern ein sicheres Einkommen ermöglichte. Neben dem Verkauf von Haushaltsgeräten sowie dem Durchführen von Sanitär- und Elektroinstallationen beschäftigte es sich vor allem mit dem Anlagenbau für Trinkwasserversorgungsanlagen und mit der hierfür erforderlichen Elektrotechnik. Als Meilenstein kann heute das Jahr 1969 angesehen werden, als zum ersten Mal Bauteile für die Abwasserbehandlung gefertigt, die erste Wasserförderschnecke montiert und in das neue Firmengelände im Mantelsgraben 26 umgezogen wurde.

Seit dieser Zeit mussten zwar einige Hürden und Tiefen überwunden werden, aber insgesamt wuchs der erfolgreiche Betrieb stetig an. Die Mitarbeiterzahl vergrößerte sich genauso wie das Aufgabengebiet und der Tätigkeitsraum. Neben Montagen in ganz Süddeutschland wurden bereits erste Lieferaufträge ins Ausland abgewickelt. Trotzdem: Als die beiden Söhne von Josef und Günter Kuhn, Michael und Jürgen Kuhn, die Geschäftsführertätigkeiten von ihren Vätern Ende des Jahres 1997 übernahmen, konnten sie nicht ahnen, wie weit der Weg die Kuhn GmbH noch führen würde. Spätestens durch die teilweise Übernahme eines insolventen Unternehmens im Jahr 2002 und die damit verbundene Fertigung von Maschinen für die mechanische Reinigungsstufe von Kläranlagen wurde die Firma zu einem weltweit agierenden und innovativen Unternehmen, das in der Branche besten Ruf genießt und immer noch eines der seltenen selbständigen, unabhängigen Familienunternehmen darstellt - worauf die Geschäftsleitung sehr stolz ist.

Mittlerweile agiert die Kuhn GmbH mit ca. 135 bestens geschulten und motivierten Mitarbeitern in der Franz-Kuhn-Str. 1-3 auf einer Fertigungs- und Bürofläche von ca. 16 500 Quadratmetern Zusätzlich ist in der Kaserne Hardheim eine Fertigungshalle angemietet. Neben 35 Montage-, Service- und Projektleiterfahrzeugen stehen den Beschäftigten ein großer Maschinenpark sowie im Büro aktuellste Hard- und Software zur Verfügung. Bis zum heutigen Tag wurden bereits mehr als 120 Azubis ausgebildet. Zum 1. September starten wieder neun Auszubildende.

Neben dem Bau von Anlagen zur Wasserversorgung (z.B. Hochbehälter, Wasserwerke mit Ultra- und Nanofiltration, Prozessleittechnik) und zur Abwasserbehandlung (Hebewerke, Kläranlagen usw.), sowie der auftragsbezogenen Fertigung von Rohrformteilen ruht der Fokus auf der Lieferung von hochwertigen Maschinen wie Rechen, Sandwäschen und Waschpressen. Diese ständig weiterentwickelten Maschinen werden über Vertriebspartner nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt verkauft. In Denver, Teheran, Sotschi, Sydney und auf der Weihnachtsinsel stehen Kuhn-Maschinen. Übrigens wird der "After Sales Service" nach der Montage bei Kuhn groß geschrieben; kompetente Ansprechpartner im Service stehen rund um die Uhr für die Kunden bereit.

Eine eigene Erfolgsstory ist die Fertigung der Wasserförderschnecken. Diese großen Maschinen erlebten in den letzten Jahren eine Renaissance und werden von Kuhn als mittlerweile größter und erfahrenster deutscher Hersteller in großer Stückzahl produziert und eingebaut. Für die parallele, innovative Anwendung zur Wärme- und Energierückgewinnung aus Abwasser ("Hybridschnecke") erhielt Kuhn in den letzten Jahren zwei herausragende Preise der Metropolregion Rhein-Neckar und des Umweltministeriums Baden-Württemberg.

Seit nunmehr fast drei Jahren beschäftigt sich die Kuhn GmbH mit einer weiteren "Spezialität": Wasserkraftschnecken sind eine hervorragende Möglichkeit zur Ausnutzung der "kleinen Wasserkraft" und bieten eine sehr effiziente, robuste und langlebige Form der Energiegewinnung.

Ein letzter, aber immens wichtiger Erfolgsbaustein stellt die Haustechnik-Abteilung dar. Bestehend seit dem Jahr der Firmengründung ist sie heute so leistungsstark wie eh und je; kompetente Techniker und Fachkräfte beraten und bedienen die Kunden in allen Bereichen der Haustechnik, sei es im Heizungs- und Lüftungsbau, bei sanitären Anlagen, in der Elektrotechnik einschließlich Photovoltaikanlagen oder beim Kauf von Haushaltsgroßgeräten (z. B. von Miele).

Rückblickend hat sich das Unternehmen aus kleinsten Anfängen zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, dessen Fokus immer auf die Zufriedenheit seiner Kunden gerichtet war und ist - egal ob im Ausland oder in der Region.

Info: Das Jubiläum wird am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Neben Firmenbesichtigung und Vorführungen gibt es Informationen aus der Haustechnik, ein Gewinnspiel, Kinderanimation und eine Hüpfburg.