Unter dem Namen 'Drive Now' bietet BMW unter anderem in Berlin Mietwagen an - im Bild ein Modell der 1er-Baureihe mit Elektroantrieb. Foto: dpa

Von Antonia Lange

Stuttgart. Früher war die Sache klar: Autobauer verkauften Autos. Heute ist das nicht mehr ganz so einfach. Ob TaxiApps oder Internet-Chauffeurdienste: Hersteller entdecken zunehmend das Geschäft mit neuartigen Mobilitätsangeboten für sich - und gehen dabei sogar ungewöhnliche Allianzen ein. Der Autobauer Daimler kündigte am Mittwoch etwa eine Mietauto-Kooperation mit der Deutschen Bahn an. Die arbeitet bei dem Thema bereits mit Ford zusammen.

"Das ist ein sehr interessanter Trend", sagt Autoexperte Stefan Bratzel von der Hochschule Bergisch-Gladbach. Gerade im Bereich Carsharing seien Autobauer wie Daimler (Car2Go) und BMW (DriveNow) schon in zahlreichen Großstädten vertreten - und machten sich gegenseitig Konkurrenz. "Jetzt kommt es darauf an, ein möglichst breites Angebot zu haben", erklärt der Branchenkenner.

Daimler will sein Carsharing-Angebot Car2Go Mitte des Jahres mit den Flinkster-Autos der Deutschen Bahn verknüpfen und so bundesweit auf ein nahezu flächendeckendes Netz mit mehr als 6600 Fahrzeugen kommen. "Es ist auch ein Imagegewinn, wenn man solche Themen vorantreibt", sagt Bratzel. Zumal Daimler lange als etwas "verstaubt" gegolten habe. Bislang verdienen die Stuttgarter mit Car2Go noch kein Geld - Ziel ist es aber, 2015 profitabel zu sein. Bislang hat Daimler das erst in einigen Städten geschafft.

Tatsächlich baut der Konzern das Geschäft mit neuartigen Mobilitätsdienstleistungen derzeit kontinuierlich aus - zuletzt durch den Einstieg bei dem Online-Limousinenservice Blacklane, der über Internet oder Handy die Fahrdienste eines Chauffeurs vermittelt.

Beteiligt ist Daimler auch an der App MyTaxi und an dem Fernbus-Unternehmen Flixbus. Zudem ist eine eigene App namens Moovel im Portfolio, mit der Nutzer auf der Suche nach der schnellsten Verbindung verschiedene Verkehrsmittel vergleichen können. Künftig sollen Kunden darüber auch die Angebote von Car2Go und Flinkster buchen können.

Aber sind so viele Alternativen zum Autokauf nicht schädlich für das eigentliche Geschäft? "Ich sehe es eher positiv", sagt Experte Bratzel. "Diesem Megatrend kann man sich nicht verwehren." So könnten Hersteller auch Menschen erreichen, die sonst nicht zu ihren Kunden gehörten. Und: "Carsharing kann man auch als Einstiegsdroge sehen." Ein Nebeneffekt, den auch ein Daimler-Sprecher bestätigt: "Letztlich ist eine Fahrt mit dem Car2Go immer auch eine Probefahrt mit dem Smart." Aus den kleinen Stadtautos besteht die Car2Go-Flotte nämlich.

Tatsächlich steigt die Zahl der Deutschen, die ein Auto nur stundenweise mieten, stetig: 2013 waren es 800.000 Nutzer, wie das Informations- und Vergleichsportal carsharing-experten.de am Mittwoch mitteilte. 2012 waren es noch rund 500.000. Der Bundesverband Carsharing hatte noch keine Zahlen für 2013.

Die zunehmende Bedeutung von Geschäftsmodellen fernab des klassischen Autobaus sieht man aber auch bei Volkswagen. "Ich denke, es kann sich kein Automobilhersteller leisten, das Thema auszublenden", sagt ein VW-Sprecher.

Im Gegensatz zu Daimler oder BMW sind die Wolfsburger mit ihrem Carsharing-Angebot Quicar bisher nur in Hannover vertreten. Anfang 2013 waren sie aber beim niederländischen Carsharing-Anbieter Greenwheels eingestiegen. Zusammen mit ihm will VW etwa Carsharing für Unternehmen oder im Kollegenkreis anbieten.

"Wir beobachten mit Spannung die Dynamik des Carsharing-Marktes und begrüßen jede Form von Vernetzung", sagt Willi Loose, Geschäftsführer beim Bundesverband Carsharing. Im Vordergrund stehe für ihn jedoch die individuelle Mobilität - "mit weniger Autos".