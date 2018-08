Heilbronn-Franken. (y) In ihren Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate zeigen sich die Betriebe zuversichtlicher als zu Jahresanfang. Und dies, obwohl sich die konjunkturelle Lage im IHK-Bezirk Heilbronn-Franken im Frühjahr 2013 verschlechtert hat, denn die 340 befragten Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage weniger positiv als im Vorquartal. In den Branchen gibt es allerdings deutliche Unterschiede. Während sich die Situation im Baugewerbe deutlich verbessert hat und die Industrie immerhin eine stabile Entwicklung zeigt, melden Großhandel und Dienstleister eine spürbare Eintrübung. Am ungünstigsten ist die Lage im Einzelhandel.

"Der Optimismus bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ist bei den Unternehmen der Region weiterhin ungebrochen", sagt Elke Schweig, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken. "Die Hoffnungen beruhen dabei, wie schon in den Vorquartalen, auf Wachstumsimpulsen vor allem aus den außereuropäischen Märkten." 29 Prozent (Vorquartal 22 Prozent) der Unternehmen gehen von einer günstigen Geschäftsentwicklung aus, 15 Prozent (Vorquartal 18 Prozent) der Betriebe blicken hingegen skeptisch in die Zukunft.

Die aktuelle Geschäftslage wird von den regionalen Unternehmen im 1. Quartal 2013 weniger günstig als im Vorquartal beurteilt. Ein Drittel (Vorquartal 39 Prozent) der an der Umfrage teilnehmenden Betriebe bezeichnet die aktuelle Lage als gut, während zwölf Prozent (acht Prozent) der Unternehmen mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden sind.

Die Eurokrise und die flaue Weltwirtschaft haben die Exporte gebremst. Die heimische Wirtschaft geht jedoch davon aus, dass die Konjunktur im Lauf des Jahres an Schwung gewinnt. Vieles, wie beispielsweise die aktuelle Auftragsentwicklung bei der stark exportabhängigen Industrie, deutet auf eine Besserung hin. Angesichts der Konjunkturprobleme in Europa ruht das Augenmerk auf den Märkten in Übersee, wie beispielsweise den USA und China.

Die Industrie, die maßgeblich die regionale Wirtschaftsentwicklung bestimmt, bewertet ihre aktuelle Geschäftslage fast genauso gut wie im Vorquartal. 27 Prozent (19 Prozent) der Betriebe konnten einen Anstieg der Auslandsorders verbuchen und 23 Prozent (15 Prozent) der Unternehmen berichten von steigenden inländischen Auftragseingängen. Entsprechend positiv fällt die Einschätzung der Geschäftsentwicklung aus. 42 Prozent der Unternehmen kalkulieren mit einem Umsatzwachstum und 31 Prozent der Betriebe gehen von einer günstigeren Geschäftsentwicklung aus.

Noch besser stellt sich die wirtschaftliche Situation im Baugewerbe dar. 65 Prozent (47 Prozent) der Betriebe beschreiben die aktuelle Geschäftslage als gut und kein Unternehmen als schlecht. Ausgesprochen positiv fällt auch die Geschäftserwartung im Baugewerbe aus. 39 Prozent (15 Prozent) der Unternehmen rechnen mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung. Kein Betrieb erwartet einen negativen Verlauf.

Sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel hat sich die Geschäftslage deutlich verschlechtert. Nur noch 20 Prozent (zuvor 41 Prozent) der Großhändler und rund 17 Prozent (19) der Einzelhändler bezeichnen den Geschäftsverlauf als gut, während 24 Prozent (sieben) der Großhändler und 25 Prozent der Einzelhändler mit der aktuellen Lage unzufrieden sind. Auch die Beurteilung des Kaufverhaltens hat sich erheblich verschlechtert. Beide Handelsstufen blicken aber mit gestiegener Zuversicht auf die nächsten zwölf Monate.

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage durch die regionalen Dienstleister hat sich gegenüber dem Vorquartal deutlich eingetrübt. Nur noch ein Fünftel der Unternehmen hält die aktuelle Lage für gut, während elf Prozent (drei) mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden sind. Fast 30 Prozent der Dienstleister melden gesunkene Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal.