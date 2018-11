Aus der Vogelperspektive ist die Welt noch in Ordnung, doch einige Hallen der weltgrößten Druckmaschinenfabrik in Wiesloch-Walldorf sind bereits leer, in anderen arbeiten immer weniger Mitarbeiter immer kürzer. Nun will der Vorstand der Heidelberger Druckmaschien AG, der mittlerweile auch hierher umgezogen ist, noch einmal hunderte Stellen streichen. Foto: Kay Sommer

Von Thomas Veigel

Heidelberg/Wiesloch. Die Hiobsbotschaften bei der Heidelberger Druckmaschinen AG reißen nicht ab. Am Montag kündigte Vorstandsvorsitzender Gerold Linzbach in einer E-Mail an die Mitarbeiter an, dass im Kerngeschäft der Bogenoffset-Druckmaschinen noch einmal Personal abgebaut werden müsse, um die Profitabilität auch in diesem Geschäft zu erreichen. Die "Zielstruktur" werde rund 15 Prozent kleiner sein und sich über alle Bereiche erstrecken. Nach den aktuellen Mitarbeiterzahlen wären etwa 500 Stellen vor allem im Stammwerk Wiesloch-Walldorf betroffen.

Erst kürzlich hatte das Unternehmen den Fast-Ausstieg bei den Weiterverarbeitungsmaschinen mit einer Werksschließung und dem Verlust von 650 Stellen verkündet. Nun trifft es wieder das Kerngeschäft der Bogenoffset-Druckmaschinen, die in Wiesloch montiert werden. Linzbach kündigte an, man wolle das profitabelste Unternehmen in diesem stagnierenden Markt werden. Das werde nicht durch einzelne Verbesserungen erreicht, dafür sei eine schlankere Struktur notwendig.

Experten innerhalb und außerhalb des Unternehmens sähen eine weitere Konsolidierung im Markt. "In dieser Konsequenz müssen wir unsere Produktionskapazität künftig auf einen Wert unter einer Milliarde Euro dimensionieren, um auch bei Nachfrageschwankungen profitabel operieren zu können." Bisher lag dieser Wert für den Umsatz bei 1,2 Milliarden Euro. Ziel sei und bleibe, die zurückgewonnene Profitabilität nachhaltig zu machen. Die Rückkehr in die Gewinnzone im vergangenen Geschäftsjahr war allerdings durch andere Geschäfte wie Service und Verbrauchsmaterialien gelungen, der Maschinenbau war in den vergangenen Jahren nie profitabel gewesen.

Nachdem Linzbach vor knapp zwei Monaten die fast vollständige Trennung von Weiterverarbeitungsmaschinen eingeleitet hat, wolle er nun auch das übrige Maschinengeschäft in die Gewinnzone führen, heißt es im Unternehmen. Man habe keine Hoffnung mehr, dass der Markt sich erholt, er werde bestenfalls auf dem jetzigen Niveau stagnieren. Der Markt habe sich fast halbiert, die Zahl der Mitarbeiter aber nicht. Es gebe immer noch Überkapazitäten. Das könne man auf Dauer nicht durchhalten. Linzbach packe nun den letzten Verlustbringer an, der eines der Kerngeschäfte darstelle.

In der Region, in Heidelberg und in Wiesloch-Walldorf arbeiten zur Zeit noch rund 5150 Mitarbeiter, ohne Auszubildende und Vertrieb. Vor der Krise 2008 waren es 8500. Die meisten Jobs gingen im Kerngeschäft des Maschinenbaus verloren. Und nun soll dieser Bereich noch einmal reduziert werden. In einem der RNZ vorliegenden Aushang von gestern schreibt der Betriebsrat, dass "wieder hunderte von Arbeitsplätzen nach dem Rasenmäher-Prinzip vernichtet werden sollen." Im Bereich "Equipment" (Maschinen), für den Stephan Plenz im Vorstand verantwortlich ist, sind 80 Prozent der Mitarbeiter in Heidelberg und Wiesloch tätig. Wenn davon 15 Prozent abgebaut werden sollen, wären das knapp 500 Stellen.

Betriebsratsvorsitzender Rainer Wagner und Mirko Geiger, Chef der IG Metall in Heidelberg und Aufsichtsrat des Unternehmens, wollen den erneuten Stellenabbau nicht hinnehmen, sagten sie gestern im Gespräch mit der RNZ. Das sei ein "Stich ins Druckmaschinen-Herz der Welt" sagte Wagner. "Wir brauchen andere Lösungen als einen nochmaligen Personalabbau". In den anstehenden Sondierungsgesprächen werde man eigene Überlegungen und Konzepte präsentieren. Es dürften nicht noch mehr jüngere Mitarbeiter ihren Job verlieren. 40 Prozent der Belegschaft sei 50 Jahre und älter. Man warte weiter auf eine nachhaltige Wachstumsstrategie, die Arbeitsplätze in der Region sichere und auf zukunftsweisende Perspektiven für die hiesigen Standorte. Die Qualifikation der Mitarbeiter in der Elektronik und im Maschinenbau sei so hoch, dass es möglich sein müsse, ein weiteres Geschäftsmodell außerhalb der grafischen Industrie aufzubauen. Die bisherige Fremdfertigung reiche nicht aus.

Schrumpfen sei kein Geschäftsmodell, habe der Vorstandsvorsitzende gesagt. Man werde ihn beim Wort nehmen. "Bisher haben wir vom Vorstand nur Ankündigungen gehört, aber keine Strategie gesehen für die Zukunftssicherung unserer Standorte und die Erhöhung der Auslastung, beispielsweise durch alternative Produkte", schreibt der Betriebsrat in dem Aushang. Kurzfristiges Profitdenken könne eine langfristige unternehmerische Strategie, die auch in die Zukunft der Arbeitsplätze investiere, nicht ersetzen. Zusätzlich zum Stellenabbau habe Linzbach in der Wirtschaftsausschuss-Sitzung am Montag auch Einschnitte beim Verdienst gefordert. Er wolle Absicherungsvereinbarungen kündigen und verlange mehr Arbeitszeitflexibilität, zum Beispiel durch Samstagsarbeit ohne Zuschläge.