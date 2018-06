Wiesloch. (dpa/lsw) Heidelberger Druckmaschinen ist durch den Konzernumbau wieder in die roten Zahlen gerutscht, will aber ab diesem Jahr Gewinn erwirtschaften. Das Ergebnis nach Steuern sank im abgelaufenen Geschäftsjahr von plus 4 Millionen Euro auf minus 72 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Hier habe der Umbau des Unternehmens seine Spuren hinterlassen, sagte Finanzvorstand Dirk Kaliebe. Ohne diese Sondereinflüsse, die auch durch einen Personalüberhang zustande kamen und mit 99 Millionen Euro zu Buche schlugen, hätte man einen Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Ab dem laufenden Geschäftsjahr werde Heideldruck in die Gewinnzone zurückkehren, sagte Kaliebe. Die strategische Neuausrichtung sei weitgehend abgeschlossen, die Basis für profitables und nachhaltiges Wachstum sei gelegt. Das Unternehmen habe seine Hausaufgaben gemacht, sich von Verlustbringern getrennt und das Kerngeschäft verbessert. Beim Umsatz strebe man ab diesem Jahr ein Plus von zwei bis vier Prozent an. Die Auftragseingänge entwickelten sich positiv.

Heideldruck setzt auf Service und Digitaldruck. Der Bereich Services sei durch mehrere Akquisitionen etwa der Printing Systems Group (PSG) gestärkt worden, sagte Kaliebe. Im Digitalbereich werde man 2016 eine neuentwickelte Maschine vorstellen.

Die Zahl der Mitarbeiter sank zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres am 31. März um 588 auf 11.951. Bis Ende September würden weitere 200 bis 300 Mitarbeiter gehen. Im Gegenzug kämen 400 Mitarbeiter durch den PSG-Kauf hinzu. Generell sei der Personalabbau weitgehend abgeschlossen und wegen guter Auslastung laufe auch die Kurzarbeit aus. Man werde aber den Konzern weiter optimieren und verschlanken.

Die Druckmaschinenindustrie war von der Wirtschaftskrise so schwer gebeutelt wie kaum eine andere Branche. Heideldruck versucht seit Jahren, sich gesundzuschrumpfen. Im Frühjahr wurde das Leipziger Werk geschlossen. 2014 hatte das Unternehmen nach fünf Verlustjahren in Folge erstmals wieder einen Jahresüberschuss erzielt.