Von Thomas Veigel

Heidelberg. Wenn die Heidelberger Druckmaschinen AG zur Pressekonferenz vor der Branchenmesse Drupa ruft, dann kommen Fachjournalisten aus der ganzen Welt angereist. Die meisten von ihnen verbinden mit dem Namen Heidelberg weder Schloss noch Altstadt, sondern eine Maschine.

Und eine Maschine ist auch der Grund, warum in diesem Jahr besonders viele schreibende Druck-Experten angereist sind. Heute dürfen sie im Heidelberger Forschungs- und Entwicklungszentrum einen ersten Blick auf etwas ganz Neues werfen: Das Unternehmen, das sich seit mehr als sieben Jahren mühsam aus der Krise kämpft, hat in der Rekordzeit von 15 Monaten eine industrielle digitale Druckmaschine entwickelt. Es ist eine Kombination von Tintenstrahldrucker (vom Partner Fuji) und konventioneller Druckmaschine, von Heidelberg kommt vor allem der Papiertransport und die Software, mit deren Hilfe die Papierbögen im Format 70 mal 100 Zentimeter rund um die Uhr bedruckt werden.

"Zehn Millionen Tropfen schwarzer Farbe müssen pro Sekunde kontrolliert werden": So umschreibt Gerold Linzbach die Anforderung an Software und Maschine. Aus seinen Worten spricht Stolz über die Leistung seiner Mitarbeiter. "Das ist ein bemerkenswertes Stück Maschinentechnologie", sagte er gestern bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach überstandener schwerer Krankheit. Weil er noch wacklig auf den Beinen ist, sitzt er im Hörsaal der Print Media Academy im Rollstuhl - in der ihm eigenen Gelassenheit.

Er macht den rund 60 Fachjournalisten noch einmal klar, wie sich das Unternehmen - unter dem Druck des Marktes - wandelt. Lange Jahre habe Heidelberg Druckmaschinen mit ständig steigender Produktivität bis zur Perfektion entwickelt. "Aber wir mussten die Erfahrung machen, dass das nicht genug ist. Wir brauchen mehr als Maschinen". Man habe mit vielen Kunden gesprochen und gelernt, dass Produktivität und Geschwindigkeit zwar wichtig, aber nicht alles sind. Der Drucker wolle Flexibilität und ein problemloses, einfaches Arbeiten ohne böse Überraschungen. Er will seine Maschinen maximal auslasten - bei möglichst geringen Kosten.

Verringerung von Komplexität ist keine Erfindung der Druckmaschinenbranche, sie hinkt eher hinterher. Das will Gerold Linzbach ändern. Er will "Smartness" in die Produkte bringen. Er macht es am Beispiel einer digitalen Spiegelreflexkamera deutlich. Der Fotograf habe jede Menge Einstellmöglichkeiten, es gebe aber auch den "einen magischen Knopf", der automatisch in den meisten Fällen ein annähernd perfektes Bild produziert. "Das muss auch mit Druckmaschinen gelingen, auch sie sollten selbstständig arbeiten können."

In nur 15 Monaten habe das Unternehmen eine ganze Familie von digitalen Druckmaschinen entwickelt. Auf dem Markt sind bereits zwei, eine Etikettendruckmaschine und ein so genannter 4-D-Drucker, der gebogene oder runde Flächen und Körper bedruckt. Auch das smart, denn die Maschine lernt die Geometrie des Körpers, den sie bedrucken soll, ohne Zutun des Druckers.

"Das Unternehmen", so Linzbach, "befindet sich auf einer Reise." Wann das Ziel erreicht sein werde, sei offen. Der Weg ist das Ziel, sozusagen. "Und wir werden nicht zurückgehen".