Heidelberg. Mit einem verstärkten Personalabbau will der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen in diesem Jahr die Rückkehr in die schwarzen Zahlen schaffen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2013/14 (31. März) soll die Zahl der Mitarbeiter auf 13 500 sinken, sagte Vorstandschef Gerold Linzbach am Donnerstag in Heidelberg. Ende März waren es noch gut 14 200 Beschäftigte. Linzbach bekräftigte das Ziel, das laufende Geschäftsjahr erstmals seit Jahren wieder mit einem Überschuss abzuschließen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte unter dem Strich noch ein Minus von 110 Millionen Euro gestanden. (dpa)