Wiesloch. (tv) In der Belegschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG will keine rechte Freude über das Erreichen der Gewinnzone auskommen, denn seit Ausbruch der Krise sind fast 7000 Stellen gestrichen worden. Immerhin herrsche Erleichterung, sagt Rainer Wagner, Betriebsratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Umsatz sinkt, trotz weiteren Stellenabbaus wird kurz gearbeitet. Ist das Erreichen der Gewinnzone ein Grund zum Jubeln?

Einen Grund zum Jubeln haben wir wieder, wenn zum Beispiel alle Jungfacharbeiter übernommen werden können, die tariflich abgesenkte Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche erhöht werden kann und wir Vollauslastung haben. Mit der Gewinnzone wurde somit ein erster Schritt erreicht, der wichtig ist, aber wir müssen noch einige weitere Schritte gehen.

Der Stellenabbau ist auf knapp über 13.000 Mitarbeiter deutlicher ausgefallen als geplant. Erwarten Sie weiteren Anpassungsbedarf - auch wegen der anhaltenden Kurzarbeit?

Zur Zeit ist keine weitere Mitarbeiter-Abbaumaßnahme geplant, aber es wird auch nicht jede freiwerdende Stelle wieder besetzt.

Spüren Sie eine Aufbruchsstimmung in der Belegschaft?

Zunächst mal ist eine Erleichterung festzustellen, dass wir wieder in die Gewinnzone gekommen sind, aber die Mitarbeiter haben nicht vergessen, wie schmerzlich dieser Weg war und ist. Daher Erleichterung ja, aber die Anspannung bleibt, was die Zukunft betrifft.

Wo sehen Sie die Wachstumschancen für das Unternehmen?

Ein Unternehmen wie Heidelberg, das im Hochtechnologie-Bereich agiert, hat immer Wachstumschancen und diese müssen nicht nur in der grafischen Industrie sein. Deshalb sehen wir Arbeitnehmervertreter nicht nur im Digitalgeschäft, sondern in verschiedenen anderen Sektoren Wachstumschancen. Die Mitarbeiter haben wir dazu.



Herr Linzbach will den Umbau des Unternehmens "weiter vorantreiben". Hat er Ihre Unterstützung?

Wenn dieser Umbau Sinn macht, auch nachhaltig, dann ja. Aber nicht, wenn die Maßnahmen nur dazu führen, dass das Unternehmen weiter schrumpft. Wir erwarten eine Wachstums-Strategie, um unser aller Zukunft zu sichern. Das steht für uns in Mittelpunkt.