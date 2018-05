Heidelberg. (dbe) Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) steigt erneut in das US-Ölgeschäft ein. Wie das Heidelberger Unternehmen gestern mitteilte, hat die US-Tochter Cub Creek Energy (Anteil 74 Prozent) Verträge abgeschlossen, um auf rund 800 Hektar Land im Kernbereich des Wattenbergfeldes im US-Bundesstaat Colorado Öl zu fördern. In den nächsten drei Jahren sollen bis zu 50 Horizontalbohrungen ("Fracking") durchgeführt werden. Derzeit werden die Genehmigungen dafür eingeholt, so die DRAG.

Die neu erworbenen Flächen sind in etwa so groß wie die, die im vergangenen Jahr von der Firma für rund 200 Millionen US-Dollar verkauft wurden.

"Dank der niedrigen Ölpreise konnten wir alle Flächen zu guten Konditionen sichern", sagte Thomas Gutschlag, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rohstoff AG. In der gegenwärtigen Situation sehe er eine "sehr gute Chance, den Grundstein für hohe Erträge in den nächsten Jahren zu legen", so Gutschlag.

Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die erworbenen Flächen ab einem WTI-Ölpreis von 40 US-Dollar attraktiv sind. Gestern lag der Preis pro Barrel bei rund 47 Dollar. Durch den stark gesunken Preis für den Rohstoff geht die DRAG davon aus, dass sich die Kosten pro Bohrung deutlich reduzieren sollten. Wann die Bohrungen beginnen, hänge auch von der Entwicklung des Ölpreises ab, so die DRAG.

Das letzte Öl-Projekt für die Heidelberger war ein voller Erfolg: 2011 gründete das Unternehmen Tekton Energy, sicherte sich in Colorado Flächen und startete die Ölförderung. Im Mai 2014 konnten der Projektentwickler fast alle Aktivitäten von Tekton Energy für rund 200 Millionen US-Dollar verkaufen. Kurz danach gab der Ölpreis deutlich nach.