Heidelberg. (dpa) Der Heidelberger Medizin-Konzern SRH hat am Freitag eine weitere private Fachhochschule für Gesundheit eröffnet. Der Konzern investierte nach eigenen Angaben fünf Millionen Euro in Kauf und Umbau des ehemaligen Bundesbank-Baus in der thüringischen Stadt Gera. Das Gebäude des Stararchitekten David Chipperfield wollte die Stadt ursprünglich zu einem Museum für den 1891 in Gera geborenen Maler Otto Dix machen. Das Projekt scheiterte jedoch an fehlendem Geld. In den vergangenen sechs Monaten ließ es der SRH-Konzern zur Fachhochschule mit Seminarräumen, Audimax und Bibliothek umbauen.

An der Geraer Fachschule des Medizinkonzerns sind 700 Studenten in neun Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben. Sie werden unter anderem in den Fachrichtungen Medizinpädagogik und Gesundheitspsychologie ausgebildet. Die Einrichtung ist eine von neun Hochschulen des Konzerns in Deutschland.