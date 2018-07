Von Thomas Veigel

Mannheim. Die Heidelberger Druckmaschinen AG steckt zwar nicht mehr in einer existenzbedrohenden Krise, aber ein gesundes Unternehmen ist sie noch lange nicht. Das kann man ganz einfach am Gewinn und am Börsenkurs ablesen, beide sind niedrig, sehr niedrig. Und die Zahlung einer Dividende, nach der die meisten Aktionärssprecher am Donnerstag auf der Hauptversammlung im Mannheimer Rosengarten fragten, ist in weiter Ferne.

Finanzvorstand Dirk Kaliebe wollte sich da auch nicht auf einen Zeitpunkt festlegen lassen. Dazu müsste die Eigenkapitalquote nachhaltig über 20 Prozent steigen. Und dazu müssten 200 Millionen Euro verdient und nicht wieder ausgegeben werden. "Nach all den Schmerzen, die wir hatten, hätten wir eine Dividende verdient", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

Die Aktie, so Tüngler, sei immer noch im Fokus der Leerverkäufer, weil das Unternehmen immer noch schwach sei und jede schlechte Nachricht einen Kurssturz auslöse. Erst wenn sich die Leerverkäufer zurückziehen würden, würde der Kapitalmarkt daran glauben, dass das Unternehmen den Weg in eine profitable Zukunft tatsächlich schaffen würde.

Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer versprach den Aktionären bei seinem ersten Auftritt auf einer Hauptversammlung wieder eine "neue Ära des Wachstums". Von einem Aktionärsvertreter musste er sich aber Mutlosigkeit vorwerfen lassen - wegen der dessen Meinung nach sehr defensiven Prognose eines Umsatzwachstums von vier Prozent pro Jahr bis 2022. Marc Tüngler dagegen lobte Hundsdörfer für die fast einstündige "starke Rede".

Darin beschrieb der seit November vergangenen Jahres amtierende Chef ausführlich seine Strategie, die im Detail weit über die seines Vorgängers Gerold Linzbach hinausgeht. Er will nämlich nicht nur das Amazon der Druckbranche werden, sondern auch die SAP der Druckbranche. So wie SAP nicht mehr die Software verkaufe, sondern für deren Nutzung bezahlt werde, so kaufe der Druckmaschinen-Kunde also nicht mehr die Druckmaschine oder die Farben, sondern bezahle pro Bogen bedruckten Papiers. Damit partizipiere man an den Produktivitätssteigerungen und am Output der Kunden.

Dieses Geschäftsmodell setze sich allgemein in der Industrie durch. "Auch wir können das jetzt machen, weil wir durch die Digitalisierung auch die Daten in der eigenen Cloud dafür haben", erläuterte Digital-Vorstand Ulrich Hermann. Fragen der Aktionärsvertreter, ob man mit diesem Geschäftsmodell nicht auch das Risiko der Kunden übernehme, beantwortete Hermann so: "Wir werden nur die erfolgreichen, wachsenden Kunden unter Vertrag nehmen." Rainer Hundsdörfer kündigte in seiner Rede auch deutliche Einschnitte in die Strukturen des Unternehmens an. Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse würden noch nicht in allen Bereichen passen. Das Unternehmen sei deshalb immer noch "zu träge und zu teuer". Darum wagt sich Hundsdörfer auch an einen Bereich, an den sich sein Vorgänger nicht mehr getraut hat: an die zahlreichen Hierarchieebenen. Über die "Fürstentümer" im Unternehmen wird schon lange diskutiert, passiert ist bisher wenig. Jede Hierarchieebene, jeden Entscheidungsweg, jede Kommunikationsstruktur und jeden operativen Prozess will Hundsdörfer hinterfragen und gegebenenfalls verändern. 50 Millionen Euro soll das an Einsparungen bringen. Weil so ein Prozess aber zunächst einmal Kraft und Geld kostet, hält Hundsdörfer die Erwartungen für das laufende Jahr in Grenzen. Ungefähr das Vorjahresniveau will er erreichen. Nach den gestrigen Andeutungen zum ersten Quartal (30. Juni) sind Umsatz und Auftragseingang nicht gestiegen, mit den operativen Ergebnissen ist man aber zufrieden. Veröffentlicht werden die Zahlen am 10. August.

Im Stammwerk Wiesloch-Walldorf sind in den vergangenen Jahren einige Hallen geräumt worden. Auf den freien Kapazitäten soll in den nächsten Jahren ein "Hightech-Campus" für Start-ups entstehen.