Heidelberg. (dpa) Trotz eines Umsatzrückgangs sieht sich der angeschlagene Maschinenbauer Heidelberger Druck auf Kurs, um am Ende des Geschäftsjahres aus den roten Zahlen zu kommen. Der Verlust sank in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres auf 40 Millionen Euro (Vorjahr: 94 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz fiel von 1,9 Milliarden Euro auf 1,7 Milliarden Euro. Heidelberger Druck setzt auf das traditionell starke vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen April und Dezember mit zehn Millionen Euro wieder im Plus. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen hier ein Minus von 58 Millionen Euro eingefahren.