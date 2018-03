Von Klaus Pfenning

Trotz einer Verkürzung um drei auf elf Tage ist sie noch immer eine der längsten Messen in Deutschland: die drupa, der weltweit bedeutendste Marktplatz für Druck und Papier. Von heute an bis zum 10. Juni erwarten auf dem Düsseldorfer Messegelände 1.820 Aussteller aus 54 Ländern mehr als 300.000 Besucher, fast zwei Drittel davon aus dem Ausland. Traditionell einer der größten Aussteller, lange Zeit sogar der größte überhaupt, ist die Heidelberger Druckmaschinen AG. Für Firmenchef Gerold Linzbach ist es nach seinem Amtsantritt im Spätsommer 2012 die erste drupa. Und zugleich eine weitere große Bewährungsprobe für die Neuausrichtung des Unternehmens, bei welcher der lange vernachlässigte Digitaldruck wieder eine große Rolle spielt. Die Digitalisierung erfasst aber auch immer mehr klassische Bogenoffset-Druckmaschinen und den Service - passend zum Megatrend der diesjährigen drupa. Der lautet "Print 4.0 und die digitale Vernetzung von Maschinen und Systemen". Heidelberg verwendet hierfür lieber den Begiff "Simply Smart".

Heidelberg und der Digitaldruck. Schon unter Hartmut Mehdorn hatte sich Heidelberger Druck während der neunziger Jahre in den damals noch jungen Digitaldruck vorgewagt. Kurz nach der Jahrtausendwende stieg der Bogenoffset-Spezialist aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit Kodak aber auch schon wieder aus. Nur zögerlich realisierte der damalige Vorstand, dass am Digitaldruck langfristig kein Weg vorbeiführen würde. 2011 und damit noch vor der letzten drupa schloss Heidelberg eine bis heute bestehende Kooperation mit dem japanischen Bürokommunikationshersteller Ricoh. Die Zusammenarbeit verlaufe bisher "sehr erfolgreich", erklärte Vorstandsmitglied Harald Weimer am Rande der drupa. In den sieben Jahren seien mehr als tausend kleiner Digitaldruckmaschinen verkauft worden. Aber erst unter dem jetzigen Vorstandschef Gerold Linzbach gab das Unternehmen in Sachen Digitalisierung richtig Gas. Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt folgte der Schulterschluss mit Fujifilm, dessen Inkjet-Technologie ein zentraler Baustein für hochqualitativen Digitaldruck ist. Die Primefire 106 für das Bogenformat 70 x 100 cm ist das bisher größte Heidelberg-Produkt in diesem Wachstumsmarkt. Der Wandlungsprozess dürfte damit aber noch lange nicht abgeschlossen sein. Mehr als die Hälfte seines Forschungs- und Entwicklungsbudgets von gut 100 Millionen Euro investiert Heidelberg heute in digitale Produkte.

Dieses "neue Heidelberg" stellte Vorstandschef Gerold Linzbach einen Tag vor Messeöffnung rund 150 Fachjournalisten aus der ganzen Welt vor. Neu ist nicht nur der Vormarsch der Digitalisierung in den Druckereien. Sondern auch der Wandel von einem technologie- zu einem kundengetriebenen Unternehmen. "Was wollen unsere Kunden wirklich?", laute die einfache Frage, so Linzbach. "Und wie können wir dazu beitragen, ihnen das Leben leichter zu machen? Zuhören, sich inspirieren lassen - und liefern" - dies müsse das neue Heidelberg-Credo werden. Parallel zur Messe in Düsseldorf veranstaltet das Unternehmen in seinem Wieslocher Werk eine Art "kleine drupa", bei der täglich rund 500 Kunden vor allem aus Asien, Amerika und Australien das gesamte Digital-Angebot vor Augen geführt bekommen. Für die gut 300 km zwischen den beiden Ausstellungen wurde ein Shuttle-Service eingerichtet.

Im Vergleich zu den letzten Messen wurde der Stand in der Halle 1 zwar kräftig abgespeckt, dennoch misst er noch immer stattliche fast 3.000 Quadratmeter. Blickfang und Flaggschiff ist die neu entwickelte Heidelberg Primefire 106, die erste Heidelberg-Maschine für den großformatigen, industriellen Digitaldruck. Kostenpunkt, je nach Konfiguration: rund drei Millionen Euro. Mit dem großen Format will Heidelberg vor allem den wachsenden Markt für hochwertige und "intelligente" Verpackungen sowie den hochqualitativen Akzidenzdruck bedienen. Seine gesamte Digitaldruckfamilie fasst das Unternehmen künftig in der Produktlinie mit dem Namen "fire" zusammen. Mittelfristig soll der Umsatzanteil des Digitalgeschäfts bei Heidelberg auf mehr als 10 Prozent anwachsen.

Auch vor dem Stammgeschäft von Heidelberger Druck, dem Bogenoffset, macht die Digitalisierung nicht halt. Genau genommen vor dem Bedienkonzept der Maschine. Wurden die Druckprozesse bisher aktiv vom Drucker geplant, gestartet und abgearbeitet, übernimmt dies künftig die Maschine selbst. Beispielsweise entscheidet sie je nach dem zugesagten Lieferdatum eigenständig darüber, in welcher Reihenfolge die Jobs gedruckt werden. Bei dieser "Push-to-stop" genannten Philosophie unterbricht der Drucker die autonom ablaufenden Prozesse nur bei Bedarf. Vorgestellt wird das neue Konzept in Düsseldorf mit einer neuen Generation der Großformatmaschine Speedmaster XL 106. Heidelberg-Vorstand Stephan Plenz geht davon aus, "dass wir durch das autonome Drucken in den kommenden Jahren die Produktivität in den Druckereien noch einmal um rund 50 Prozent steigern können."

Die Digitalisierung hat mittlerweile aber auch das Service- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens voll erfasst. In einer "Heidelberg Cloud" werden die Daten von mehr als 10.000 vernetzter Maschinen erfasst und analysiert. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen bietet Heidelberg seinen Kunden präventive Serviceprogramme. Probleme in der Maschine sollen bereits erkannt und digital behoben sein, bevor sie in der Druckerei überhaupt jemand bemerkt. Die Heidelberg Cloud ist auch die Basis für neue E-Commerce Lösungen. Bereits in 27 Ländern können registrierte Kunden in einem Online-Shop rund um die Uhr Verbrauchsmaterialien und zukünftig auch ausgewählte Ersatzteile bestellen.

Die elf drupa-Tage werden den 600 Heidelberg-Mitarbeitern in Düsseldorf wieder viel abverlangen, vor allem dem Vertrieb. Künftig werden sie diesen Ausnahmezustand nicht nur alle vier, sondern sogar alle drei Jahre erleben. Heidelberger Druck ist nicht unbedingt begeistert von diesem Turnuswechsel und dem damit verbundenen Kraftakt, die Messe Düsseldorf wollte es aber so: die drupa ist ihre größte Veranstaltung - und damit Aushängeschild und Geldbringer zugleich.