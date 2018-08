Heidelberg. (dbe) Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat ein Zementwerk in Martinsburg, im US-Bundesstaat West Virginia verkauft. Wie der Dax-Konzern mitteilte, geht die Produktionsstätte mit acht zugehörigen Zementterminals, über die die Baustoffe in der Region verteilt werden, für rund 660 Millionen US-Dollar an das kolumbianische Unternehmen Cementos Argos.

Das Werk hat eine Kapazität von 2,2 Millionen Tonnen Zement pro Jahr und gehörte zu Italcementi. HeidelbergCement hat Italcementi dieses Jahr für 3,7 Milliarden Euro übernommen. Der Verkauf des US-Werks war nach Angaben eines Unternehmenssprechers die letzte Auflage im Zusammenhang mit der Italcementi-Übernahme.