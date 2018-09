Heidelberg. (dbe) Die Heidelberger Gerüchteküche brodelt. Kaum ist bekannt, dass sich die Heidelberger Druckmaschinen AG aus der Stadt verabschiedet, wird schon spekuliert, wer die frei werdenden Räume des Konzerns übernehmen könnte. Dabei fällt auch immer wieder der Name HeidelbergCement.

Diese Gerüchte dementiert der Baustoffkonzern jedoch entschieden. " Es gibt keine Pläne, die Hauptverwaltung in der Berliner Straße zu verlassen", sagte gestern ein Unternehmenssprecher. Zwar schaue der Dax-Konzern immer, wie er sich "räumlich optimieren" kann, ein Umzug der Hauptverwaltung komme jedoch nicht infrage.

Grund für die Spekulationen könnte sein, dass HeidelbergCement bereits heute im "X-House" direkt neben der Print Media Academy Räume angemietet hat. Nach Angaben des Unternehmenssprechers sitzt dort die IT-Abteilung des Unternehmens. Erst jüngst seien dort neue Räume angemietet worden, als neue Mitarbeiter eingestellt wurden.

HeidelbergCement beschäftigt in der Stadt rund 700 Mitarbeiter, die meisten davon in der Zentrale in der Berliner Straße 6, die dem Unternehmen gehört. Zudem sitzen Beschäftigte in angemieteten Räumen in der Berliner Straße 10 und im "X-House" neben der Print Media Academy. Weitere Mitarbeiter hat der Baustoffkonzern im Zementwerk in Leimen und im Entwicklungszentrum direkt daneben.