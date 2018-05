Von Thomas Veigel

Heidelberg. Die Sehnsucht ist groß: Gewinn, Gewinn, Gewinn. Bei den verantwortlichen Managern der Heidelberger Druckmaschinen AG scheint es kein anderes Thema zu geben, als dieses Ziel im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Nach fünf Verlustjahren kann man das verstehen und langfristig ist es überlebensnotwendig, dass ein Unternehmen profitabel arbeitet.

Problematisch ist aber die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Nicht durch bessere Geschäfte, die sind nicht in Sicht. Die Druckbranche steckt in der Krise fest, und für Aktivitäten außerhalb der grafischen Industrie sind bisher keine zündenden Ideen formuliert worden.

Bisher robbt man sich an die Gewinnzone lediglich durch den Abbau von Stellen heran. Es wird so lange gestrichen, bis es für die schwarzen Zahlen reicht. Fast 20.000 Mitarbeiter hatte die einstige Perle des deutschen Maschinenbaus vor fünf Jahren, 6500 waren es damals im Stammwerk in Wiesloch, mehr als 2200 in der Zentrale in Heidelberg.

13.700 sind es heute, weniger als 4300 in Wiesloch, 1475 in Heidelberg. Und es reicht offenbar immer noch nicht. Der seit einem Jahr amtierende Vorstandsvorsitzende Gerold Linzbach hat das letzte Programm seines Vorgängers Bernhard Schreier "nachgeschärft": Statt "unter 14.000" galt plötzlich 13.500 als Ziel für die Zahl der Mitarbeiter. Vor allem die Montage in Wiesloch ist jetzt betroffen - es gibt einfach nicht genug Arbeit.

"Seit über einem Jahr wird auf die Mitarbeiter hier massiv Druck in Form von Ausscheidungsangeboten ausgeübt. Niemand kann sicher sein, ob er nicht bald beim Arbeitsamt sitzt. Dieses Vorgehen grenzt an Psychoterror". Ein Mitarbeiter aus der Montage bringt die Gedanken seiner Kollegen im Gespräch mit der RNZ auf den Punkt: "Das geht jetzt seit Jahren so: Immer wenn man denkt, das Schlimmste ist 'rum, kommt der nächste Hammer".

Der letzte "Hammer" fiel Ende Juni, Anfang Juli. Da wurden, Halle für Halle, die Mitarbeiter der Montage zusammengerufen. Es müssten weitere 200 Stellen abgebaut werden, teilte das Management mit. Sechs Monate vorher hieß es, es seien noch 150 Stellen zu viel. 70 Mitarbeiter hatten ihren Platz bis Juni mehr oder weniger freiwillig geräumt. Jetzt sind es nur noch 80, vielleicht trifft es mich nicht, dachten die Noch-Stelleninhaber. Falsch gedacht, der Stellenabbau ging weiter. "Man denkt: Hat es kein Ende?"

800 Mitarbeiter in der Montage bekamen dann im Juli einen Brief mit einem Ausscheidungsangebot. "Das ist hart, wenn einem mitgeteilt wird, dass man nicht mehr gebraucht wird."

Die angebotenen Abfindungen, die das Ausscheiden erleichtern sollen, sind höher als gesetzlich vorgeschrieben, dennoch fragen sich aber viele Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten für das Unternehmen arbeiten: "Das bin ich denen jetzt wert?"

Der jahrelange Druck zeigt Wirkung. Immer mehr Mitarbeiter halten ihn nicht mehr aus, sie resignieren, stimmen der Ausscheidungsvereinbarung zu, obwohl sie nicht immer eine berufliche Perspektive haben. "Es ist sehr schwer, unter diesen Voraussetzungen die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten. Dieser ständige Druck, die Überlegung, ob man nicht besser auch geht, belastet enorm." Seit fünf Jahren gehe das nun schon so, es gebe keine Ruhe im Unternehmen. "Der ständige Druck nagt an der Psyche, das auszuhalten wird immer schwerer." Das Unternehmen, sagt der Mitarbeiter, müsste dringend einmal etwas tun, um die Mitarbeiter zu motivieren.

Mit den Mitarbeitern gehe auch viel Wissen verloren. "Da haben Leute unterschrieben, von denen man dachte, ohne die geht es nicht." Das war auch so, die Arbeitsabläufe in den Hallen kamen ins Stocken. Es sei extrem viel verschoben worden zwischen den Hallen (in denen verschiedene Maschinen-Formate montiert werden). Leute, die alles mit aufgebaut hatten und sich auskannten, mussten gehen. "Die kannten jede Schraube - dieses Wissen ist jetzt weg."

Eine echte Perspektive sieht der Mitarbeiter nicht: "In China läuft es offenbar gut, aber hier in Wiesloch sieht es teilweise mau aus. Das ist schon traurig."