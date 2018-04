Von Daniel Bernock

Frankfurt. Welche Bestellungen sind noch offen? Wie viele Lieferungen verspäten sich, und welcher Kunde ist dadurch betroffen? Informationen, die über Gewinn und Verlust entscheiden - und daher nicht schnell genug für Konzernlenker vorhanden sein können. SAP verspricht nun eine Revolution. Die weltweit gängige Unternehmenssoftware "Business Suite", mit der Konzerne ihre Geschäfte planen, wird von nun an von der superschnellen Technologie Hana unterstützt.

Das hat das Walldorfer Unternehmen gestern in einer globalen Pressekonferenz in Frankfurt, New York und Palo Alto bekannt gegeben. "Eine Revolution, die von SAP angetrieben wird", nannte Hasso Plattner, Mitgründer und Chef-Aufseher des Software-Riesens, diesen Schritt. "Der Mensch braucht Geschwindigkeit", so Plattner. Keiner wolle länger als einige Sekunden auf Informationen warten.

Durch die Verknüpfung der gängigen Unternehmenssoftware und der schnellen Datenbanktechnologie könnten Firmen nun ihre Geschäfte bis zu 1000 Mal schneller analysieren. "Darauf haben viele Unternehmen auf der ganzen Welt lange gewartet", so Plattner. Wichtig für die Kunden: Keiner muss sein System auf die neue Technologie umstellen - die bisherigen Versionen werden weiter unterstützt. Bei der In-Memory-Technologie Hana werden die Rechenprozesse nicht mehr klassisch auf Servern ausgeführt - sondern direkt im Arbeitsspeicher bearbeitet. Das ermöglicht eine deutliche höhere Rechengeschwindigkeit. Bisher nutzten vor allem Unternehmen mit sehr großen Datenmengen diese Technologie, wie etwa die Berliner Charité zur Analyse tausender Patientendaten.

Dass Hasso Plattner diese Neuerung vorstellte und nicht etwa einer der zwei Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott oder Jim Hagemann Snabe, hat einen einfachen Grund: Die Datenbanktechnologie Hana ist nach eigener Aussage das "Baby" Plattners. Zusammen mit Studenten hat er an seinem Institut, dem Hasso-Plattner-Institut an der Universität Potsdam, vor über sechs Jahren den Grundstein für die Technologie gelegt.

Entsprechend stolz war Plattner gestern, als er verkünden konnte, dass nun schon bald alle SAP-Programme mit der von ihm erfundenen Technologie laufen würden. Dieser Schritt sei eine so große Veränderung wie die Einführung des Systems R/3 vor 20 Jahren, das für SAP den weltweiten Durchbruch bedeutete.

"Ich sehe in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine brillante Zukunft für die SAP" sagte Plattner.