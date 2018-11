Landskrona/Friedrichshafen/München. (dpa/tv) Die geplante Übernahme des schwedischen Nutzfahrzeugzulieferers Haldex durch den deutschen Autozulieferer ZF Friedrichshafen steht vor dem Aus. Es schaue so aus, als ob die Annahmebedingungen sehr wahrscheinlich nicht erfüllt würden, sagte ein ZF-Sprecher am Dienstag. Die offiziellen Ergebnisse des Übernahmeangebots will das Unternehmen mit Sitz am Bodensee am Mittwoch bekanntgeben.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet, dass es ZF nicht gelungen sei, die erforderliche Stimmenmehrheit bei Haldex zu erreichen. Das Angebot an die Aktionäre war am Montag ausgelaufen. Dabei sah es zuletzt gut für ZF aus. Das Unternehmen hatte die Unterstützung der Haldex-Führungsmannschaft, obwohl die Offerte von 120 schwedischen Kronen je Aktie um 5 Kronen unter dem Gegenangebot des Konkurrenten Knorr Bremse lag. Die beiden deutschen Unternehmen sind insbesondere an der Bremsentechnologie der Schweden interessiert und liefern sich einen Übernahmekampf um Haldex.

Am einzigen deutschen Haldex-Standort in Heidelberg mit knapp 100 Beschäftigten hatte man auf eine Übernahme durch ZF Friedrichshafen gehofft, da es so gut wie keine Überschneidungen bei den Produkten geben würde. Anders ist das bei Knorr Bremse. Heidelberg hatte sich in den 90-er Jahren - damals noch als Grau-Bremse - erfolgreich gegen eine Übernahme druch Knorr-Bremse gewehrt. Damals hatte Haldex die Grau-Bremse übernommen.