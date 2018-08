Von Daniel Bernock

Walldorf. Die weltweite Verunsicherung lässt den Software-Konzern SAP kalt. Trotz Brexit-Sorgen und Terror-Angst konnte das Walldorfer Unternehmen im zweiten Quartal deutlich zulegen. "Wir haben Wort gehalten und ein starkes zweites Quartal vorgelegt", sagte Finanzvorstand Luka Mucic gestern bei einer Telefonpressekonferenz. Selbst in den für viele Firmen derzeit schwierigen Märkten Brasilien und Russland konnte SAP zulegen. Auch die Geschäfte in Nordamerika, die im ersten Quartal noch hinter den Erwartungen geblieben waren, zogen deutlich an.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der SAP für das zweite Quartal 2016:

> Umsatz: 5,2 Mrd Euro (+7%)

> davon Cloud: 720 Mio Euro (+30%)

> Software: 3,6 Mrd Euro (+4%)

> Service: 878 Mio Euro (-3%)

> Betriebsergebnis: 1,3 Mrd Euro (+81%)

> Gewinn: 813 Mio Euro (+73%)

Das Geschäft mit Mietsoftware konnte wie in den Vorquartalen deutlich zulegen. Der Cloud-Umsatz stieg um 30 Prozent. Die Befürchtung vieler Experten, dass sich das Wachstum in der Wolke negativ auf das Kerngeschäft auswirken würde, hat sich nicht bestätigt. Nachdem im ersten Quartal die Verkäufe von Softwarelizenzen schwächelten, legten sie in den Monaten April bis Juni um vier Prozent zu.

Durch den Verkauf von Softwarelizenzen nimmt SAP noch immer ein Vielfaches mehr ein als durch Mietsoftware. Hinzu kommen lange und lukrative Wartungsaufträge, die mit der Lizenzsoftware verkauft werden.

Der Gewinn nach Steuern legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 344 Millionen Euro auf 813 Millionen Euro zu. Im Vorjahr hatten ein freiwilliges Abfindungs- sowie ein Vorruhestandsprogramm auf den Gewinn gedrückt.

"SAP war nie in einer besseren Position als heute", sagte der Vorstandsvorsitzende Bill McDermott. SAP wachse schnell, steigere die Profitabilität und sei zudem eine "Happy Company", so der Amerikaner. Als Vorreiter sieht sich SAP beim Thema "Internet der Dinge" (engl. Internet of things). Immer mehr Geräte sind mit dem Internet verbunden und erzeugen Daten. Dieses Phänomen stellt viele Firmen vor Herausforderungen. Was sind die Trends von morgen? Welche Produkte wollen die Kunden? Die Antwort steckt in den Daten.

Um die große Menge an Daten zu analysieren, würden mehr und mehr Firmen weltweit die Datenbanktechnologie Hana verwenden, die "Big Data" deutlich schneller analysieren kann als herkömmliche Software. Bei der Revolution durch das Internet der Dinge sei SAP ganz vorne dabei, so McDermott. Alleine im zweiten Quartal habe SAP rund 500 neue Hana-Kunden gewinnen können, von denen 40 Prozent Neukunden seien.

Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen den Ausblick. Das Cloud-Geschäft soll deutlich zulegen und einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro erreichen. Der Verkauf klassischer Software soll leicht zulegen, ebenso der Gewinn vor Zinsen und Steuern.

Die Börse freute sich gestern über die starken Zahlen der SAP und den bestätigten Ausblick. Die Aktie der Walldorfer legte um über fünf Prozent auf fast 76 Euro zu.