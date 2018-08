Mannheim. (dbe) Die Mannheimer Bilfinger SE hat erneut einen Großauftrag aus Polen erhalten. Für den größten Energiekonzern des Landes, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, rüstet der Mannheimer Bau- und Industrie-Servicekonzern das Kraftwerk Turow mit Rauchgasentschwefelungsanlagen aus. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat der Auftrag ein Volumen von rund 120 Millionen Euro.

Drei Blöcke des Kraftwerks, die mit Braunkohle und Biomasse befeuert werden, sollen durch die Nachrüstung ihre Umweltbilanz verbessern. Ende 2015 sollen die Anlagen ihren Betrieb aufnehmen.

Der Kraftwerksbetreiber PGE investiert derzeit große Summen in die Modernisierung der Kraftwerksanlagen. Erst im August erhielt Bilfinger einen Folgeauftrag in Höhe von 80 Millionen Euro für die Modernisierung des größten Braunkohlekraftwerks Europas im polnischen Belchatow. Die Anlage wird ebenfalls von PGE betrieben. Bilfinger hat bereits drei Dampferzeuger des Kraftwerks modernisiert und arbeitet derzeit an sechs weiteren Kesseln.

Die Modernisierungen sollen die polnischen Kraftwerke an die strengeren Umweltstandards der Europäischen Union anpassen.