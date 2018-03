Die Geschäftsführer Jörg Strohmeier, Joachim Goldbeck und Michael Six (v. li.) präsentierten gestern auch die Zahlen für die Regionalvertretung in Hirschberg. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Nur lachende Gesichter sah man aufseiten der Geschäftsführung des Unternehmens Goldbeck mit seiner in Hirschberg ansässigen Regionalvertretung "Südwest" und dem Unternehmenszweig "Goldbeck Solar" bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz. Denn mit einer Gesamtleistung von 2,08 Milliarden Euro zum 31. März 2016 konnte gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 10,5 Prozent erzielt werden. Im Vergleich zu dem Wert von vor fünf Jahren hat sich damit die Gesamtleistung des Unternehmens sogar nahezu verdoppelt. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Prozent.

Dabei erwirtschaftete die Regionalvertretung "Goldbeck-Süd" einen Anteil von 437 Millionen Euro oder rund 20 Prozent. "Das ist sehr viel für eine unserer Regionalvertretungen", erläuterte Michael Six, einer der beiden Geschäftsführer der neuen Regionalvertretung Südwest. Zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs hat man nämlich eine Aufteilung der Regionalvertretung "Süd" in "Südwest" und "Süd" vorgenommen. Dabei ist die Regionalvertretung Südwest (mit Sitz in Hirschberg) für den Raum Koblenz, Frankfurt, Mannheim bis Freiburg zuständig. Die neue Regionalvertretung Süd umfasst die Ballungsräume München und Stuttgart. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bielefeld ist in erster Linie im gewerblichen und kommunalen Hochbau tätig.

Hintergrund Goldbeck gesamt Gesamtleistung: 2,08 Milliarden Euro (Vorjahr 1,88 Milliarden), 409 Gebäude fertiggestellt und übergeben

Auftragseingang: 2,3 Milliarden Euro (Vorjahr 2,1 Milliarden Euro)

Gesamtzahl der Mitarbeiter zum 31. März 2016: 4497 (davon in Hirschberg 456)

Gesamtzahl der Mitarbeiter zum 31. März 2016: 4497 (davon in Hirschberg 456)

Sachinvestitionen: 21,2 Millionen Euro

Standorte: 31 Niederlassungen im Inland, zwölf im Ausland; vier Werke im Inland (Bielefeld, Hamm, Treuen und Ulm), zwei im Ausland (Kutna Hora und Tovacov, Tschechien); zwei Goldbeck-Systemzentren (Bielefeld, Hirschberg) Goldbeck Süd, Geschäftsjahr 2015/2016 Gesamtleistung: 437 Millionen Euro (im Vorjahr 388 Millionen Euro)

Auftragseingang: 511 Millionen Euro

Personal zum 31. März 2016: 573 Mitarbeiter Geschäftsjahr 2016/2017 Auftragseingang bis heute (April bis August): 126 Millionen Euro

Personal zum 31. März 2016: 199 Mitarbeiter Goldbeck Südwest, Geschäftsjahr 2016/2017 Auftragseingang bis heute (April bis August): 155 Millionen Euro

Personal zum 31. März 2016: 434 Mitarbeiter Goldbeck Solar Gesamtleistung: 141 Millionen Euro (wie Vorjahr)

Personal: 78 Mitarbeiter

40 Dach- und Freilandanlagen im Geschäftsjahr 2015/2016 montiert

80 Prozent der Projekte im Ausland (Großbritannien, Türkei, Schweiz) ze

Die Steigerung in der Gesamtleistung und beim Auftragseingang machte sich auch in der Mitarbeiterzahl bemerkbar. So waren im Unternehmen Goldbeck im vergangenen Jahr 4497 Mitarbeiter (aktuell 4675) beschäftigt und damit gut 1500 mehr als noch vor fünf Jahren. Auf die Vertretung der Goldbeck-Gruppe in Hirschberg entfallen dabei etwa 456 Mitarbeiter. Man ist aber weiterhin auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, denn derzeit sind etwa 350 Stellen bei Goldbeck unbesetzt. Besonders gesucht sind Fachkräfte für die Bau- und Projektleitung, die Planung und die Gebäudetechnik. "Es fällt heutzutage schwer, Fachkräfte mit Berufserfahrung zu finden", verdeutlichte der Geschäftsführende Gesellschafter, Joachim Goldbeck. Der Arbeitsmarkt sei relativ leer.

Seit einigen Jahren wendet sich deshalb das Unternehmen Goldbeck direkt an die Hochschulen und wirbt dort Absolventen an. "Wir haben auch gemeinsame Projekte mit Hochschulen, wie etwa mit der TU Darmstadt", wies Michael Six auf teils intensive Kontakte zu den Hochschulen hin.

Auch unter den nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen ist man bereits fündig geworden, was neue Mitarbeiter anbetrifft. Eine Ausbildungsstelle zum Technischen Zeichner konnte so besetzt werden. "Wir haben auch einen Betonplaner aus Syrien", ergänzte Jörg Strohmeier, der andere Geschäftsführer der Regionalvertretung Südwest. "Wir werden den Fachkräftemangel damit aber nicht lösen", war sich Michael Six sicher. Er verwies auf weitere Anstrengungen, wie etwa interne Deutschkurse, um Fachkräfte aus dem Ausland für das Unternehmen zu qualifizieren.

Insgesamt stellte im Geschäftsjahr 2015/2016 die Goldbeck GmbH 409 Gebäude fertig. "Darunter 220 Hallen im Wert von 1,127 Milliarden Euro", ging Joachim Goldbeck etwas näher auf die verschiedenen Geschäftsfelder ein. 175 dieser Hallen wurden im Inland gebaut, 45 im Ausland. Dazu kommen 56 Parkhäuser, darunter eines am Universitätsklinikum in Heidelberg, und 67 Bürogebäude, von denen eines in Ladenburg errichtet wurde.

Erfolgreich war man ebenso auf dem Gebiet der Installation großer Fotovoltaikanlagen auf Dächern und im Freiland. 716.000 Quadratmeter Modulfläche wurden installiert, allerdings zum überwiegenden Teil im Ausland. So etwa im Südwesten Englands, wo eine 50-Megawatt-Anlage fertiggestellt wurde. Das Geschäft mit England im Bereich der Fotovoltaikanlagen könnte für Goldbeck in Zukunft schwieriger werden. Nicht nur wegen des bevorstehenden Austritts der Briten aus der Europäischen Union, auch würde in England die staatliche Förderung von Fotovoltaikanlagen zurückgefahren. Dafür ergeben sich jedoch neue Geschäftsfelder, etwa in der Schweiz oder in der Türkei.

Auch das laufende Geschäftsjahr scheint sich positiv zu entwickeln, und so rechnete Strohmeier für 2016/2017 mit einem Umsatz alleine für die ehemalige Regionalvertretung "Süd" in Höhe von 505 Millionen Euro. Das "entspricht einer Steigerung um 15,6 Prozent", betonte Strohmeier. Auf die neue Regionalvertretung Südwest in Hirschberg entfallen dabei rund 260 Millionen Euro.