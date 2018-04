Von Micha Hörnle

Am gestrigen Donnerstag bestätigte auch der Mannheimer Staatsanwalt Peter Lintz gegenüber der RNZ, dass seine Behörde den Reutax-Gründer Soheyl Ghaemian festnehmen ließ. Interessant sind vor allem die Umstände der Verhaftung - dreieinhalb Monate, nachdem die Firma, die auf die Vermittlung von Computerfachleuten spezialisiert war, Insolvenz angemeldet hatte. Ghaemian hatte am Dienstag um ein Gespräch bei der Staatsanwaltschaft gebeten, in dessen Verlauf die Handschellen klickten. "Wir sahen eindeutig Flucht- und Verdunklungsgefahr", sagte Lintz - und da Ghaemian sowieso im Hause war, wurde er von Beamten der Landespolizeidirektion Karlsruhe festgenommen. Am Tag darauf, am Mittwoch, erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die Landespolizeidirektion hat auch die weiteren Ermittlungen übernommen, sie durchsuchte Ghaemians Haus in Wilhelmsfeld und die Wohnung eines weiteren Zeugen - höchst wahrscheinlich die von Wahridj Gergian (43), der Reutax eigentlich leitete. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel, vor allem Computerdateien, sichergestellt.

Den schwerwiegendsten Vorwurf, den die Mannheimer Staatsanwaltschaft dem 36-Jährigen macht, ist der der Untreue: Ghaemian soll für 3,3 Millionen Euro eine Villa in Beverly Hills (USA) mit Firmengeldern gekauft haben. Außerdem hat er, so die Vermutung, mit 600 000 Euro, ebenfalls aus dem Reutax-Vermögen, den Kredit für sein Wilhelmsfelder Haus abgelöst. Der bisher ermittelte Gesamtschaden liegt also bei knapp vier Millionen Euro. Ob sich Ghaemian darüber hinaus bei seinen Firmen privat bedient hat - so soll er beispielsweise eine Vorliebe für teure Autos gehabt haben -, ist noch nicht klar. "Wir stehen da noch am Anfang der Ermittlungen", so Lintz. Ähnlich schwer wiegt der Verdacht des Betrugs: Freiberufliche IT-Berater hatten Ghaemian angezeigt, weil mit ihnen noch Verträge abgeschlossen wurden, obwohl die Insolvenz bereits absehbar gewesen sei. Und schließlich, so der dritte Vorwurf, sei die Firma seit 2011 nicht mehr ihrer Buchhaltungspflicht nachgekommen. Allein für Betrug und Untreue könnte Ghaemian bis zu fünf Jahre Haft bekommen.

Wann der Reutax-Gründer vor Gericht steht, konnte Staatsanwalt Lintz nicht sagen: "Das ist eine komplexe Materie, es geht um viele Firmen." Da aber der Verdächtige gerade hinter Gittern sitze, gelte für die Staatsanwälte ein Beschleunigungsgebot für das Verfahren - denn die Untersuchungshaft sollte maximal sechs Monate dauern.