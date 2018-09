Stuttgart. (dpa-lsw) Wegen geringerer Erträge bei der Schweineproduktion und im Ackerbau ist der Gewinn der baden-württembergischen Bauern gesunken. Das Unternehmensergebnis sackte im vergangenen Wirtschaftsjahr 2015/16 (30. Juni) im Schnitt um 0,8 Prozent auf 35 135 Euro ab, wie der Landesbauernverband am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Während sich die Lage für Milchbauern und im Obstbau etwas besserte, mussten Ackerbauern weiter bangen. «Ändert sich nichts an der Einkommenssituation unserer Bauern, dann verlieren wir einen wichtigen Teil der regionalen Erzeugung», sagte Präsident Joachim Rukwied.