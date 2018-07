Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Wir blicken auf ein insgesamt gutes erstes Quartal 2016 zurück, das sich im Rahmen unserer Erwartungen bewegt hat", begann gestern Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Fuchs Petrolub SE seine Ausführungen. Man ist zufrieden mit dem Quartal. Mehr aber auch nicht. Eine Steigerung des Ergebnisses (Ebit - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um 4,3 Prozent auf 85,2 Millionen Euro liegt innerhalb der Bandbreite dessen, was man als Ziel ausgegeben hatte. Eine Steigerung zwischen drei und sieben Prozent hatte man für das Gesamtjahr 2016 prognostiziert. Den Umsatz konnte man im ersten Quartal des laufenden Jahres um 11,7 Prozent auf 550,2 Millionen Euro steigern. Europa konnte dabei mit 25,5 Prozent am stärksten zulegen.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass der Rückgang in Amerika (minus 4,3 Prozent) vor allem konjunkturbedingt ist, in Asien-Pazifik, Afrika das kleine Umsatzwachstum (4,9 Prozent) dagegen weitgehend durch Währungseffekte neutralisiert wurde, so dass unter dem Strich dort ebenfalls ein kleiner Rückgang in Höhe von 1,4 Prozent stand.

Der kräftige Zuwachs in Europa ist auf die Konsolidierung der beiden Unternehmen bzw. Unternehmensteile Statoil und Pentosin zurück zu führen. Organisch, also aus innerem Wachstum hat der Umsatz auch in Europa nur leicht zugelegt, nämlich um 1,8 Prozent. "Wir konzentrieren uns auf organisches Wachstum und wollen unsere Markt- und Wettbewerbsposition stärken", sagte Fuchs.

Dass das Ergebnis im Gesamtkonzern mit 4,3 Prozent langsamer wächst als der Umsatz mit knapp 12 Prozent, führt man darauf zurück, dass die Ertragskraft der beiden neuen Unternehmen noch unter derjenigen des Gesamtkonzerns liegt. Auf die drei Unternehmensregionen herunter gebrochen zeigt sich, dass sowohl Europa als auch Asien beim Ergebnis zugelegt haben, während in Nord- und Südamerika das Ergebnis rückläufig war. Die Zahl der Mitarbeiter ist im Konzern seit Ende des vergangenen Jahres um 40 gestiegen, in Mannheim lag die Mitarbeiterzahl nahezu konstant bei 802 Beschäftigten.