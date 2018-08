Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das Fuchs Werk in Mannheim ist rundum ausgelastet. "Wir arbeiten sechs Tage die Woche rund um die Uhr und manchmal sogar sonntags", erläutert Stefan Fuchs Vorstandsvorsitzender der Fuchs Petrolub SE während der Präsentation der Halbjahreszahlen 2015. Erstmals hat man nach den ersten sechs Monaten des Jahres die eine Milliarde-Euro-Grenze geknackt. Der Umsatz ist um 9,6 Prozent auf, 1,007 Milliarden Euro angestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist sogar um 13,5 Prozent auf 171,6 Millionen Euro gewachsen. Und angesichts des Höhenflugs der Aktie meint der zum Jahresende scheidende Finanzvorstand Alexander Selent lapidar: "Qualität hat ihren Preis".

Dabei ist beim Umsatzwachstum noch nicht einmal der Ankauf von zwei Unternehmen eingeflossen. Zum 1. Juli hat Fuchs Petrolub die Deutsche Pentosin-Werke GmbH mit einem Jahresumsatz von 135 Millionen Euro übernommen (Kaufpreis 112 Millionen Euro), zudem wird das Unternehmen bis zum 1. November das Schmierstoffgeschäft der schwedischen Statoil mit einem Jahresumsatz von 140 Millionen Euro übernehmen. "Der Vertrag wurde am Samstag unterschrieben", so Fuchs.

"Das waren für unsere Verhältnisse recht große Akquisitionen", betont Fuchs. "Aber mit Pentosin gab es schon länger Kontakte. Die sind sehr gut aufgestellt im Forschungs- und Entwicklungsbereich und beim Produktangebot, waren aber nicht weltweit präsent. Das können wir nun ergänzen. Die Unternehmen passen daher sehr gut zusammen". Und mit Statoil, dessen Name man vorerst behalten kann, werde man zu einem führenden Anbieter von Schmierstoffen in Skandinavien.

Unmittelbare weitere Ankäufe stehen laut Fuchs nicht im Raum. Aber man kann nie wissen. "Bei Statoil ging das auch ganz schnell", betont er. Die Liquidität ist bei Fuchs angesichts der seit Jahren andauernden Rekordjagd kein Problem. Und angesichts der andauernden Niedrigzinsphase ist der Kapitalmarkt eher keine Alternative zum Geldausgeben, wie Selent zwischen den Zeilen andeutete. In Brasilien läuft es offenbar nicht rund. Rezession, Korruption und eine problematische Steuergesetzgebung haben dazu geführt, dass man den Werkneubau auf Eis gelegt hat. "Aber wir werden uns nie aus dem Land zurückziehen. Dazu haben wir schon zu viele Achterbahnfahrten dort erlebt", so Fuchs. Und in Russland sei man froh, dass man dort ein eigenes Werk gebaut hat. "Wir werden dort als einheimisches Unternehmen wahrgenommen und produzieren für den russischen Markt, sagt er. Der Iran wird als Chance wahrgenommen. "Das ist ein hochinteressanter Markt mit einem Volumen von 700 000 Tonnen Schmierstoffen jährlich."

Erneut lieferte Europa den größten Ergebnisbeitrag, legte allerdings nur um 3,1 Prozent zu. Asien dagegen wuchs beim Ebit um 28,5 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet man ein weiteres Absatz- und Umsatzwachstum. Für das Ebit prognostiziert man eine Steigerung im "höheren einstelligen Prozentbereich", so Selent. Wie bereits berichtet wird der Vorstand des in Familienbesitz befindlichen Unternehmens erweitert und umgebaut. Für den ausscheidenden Selent kommt Dagmar Steinert als Finanzexpertin. Zusätzlich wird Timo Reister für den Bereich Asien-Pazifik und Afrika in den Vorstand berufen.