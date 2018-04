In Hamburg stellt das Freudenberg-Unternehmen Vibracoustic Luftfedern für Fahrzeuge her. Firmenbild

Von Thomas Veigel

Weinheim. Der Familienkonzern Freudenberg denkt an ein komplett neues Geschäftsfeld. "Wir haben einige Ideen", sagte Vorstandssprecher Mohsen Sohi gestern bei der Bilanzpressekonferenz. Mehr wollte er dazu nicht sagen. Wie aus dem Unternehmen zu erfahren war, werde es aber ein Geschäftsfeld sein, das zu Freudenberg passe. Freudenberg hat traditionell ein breites Produktspektrum. Hergestellt werden vor allem Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Schmierstoffe und Vliesstoffe mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum. Bekannt sind die Produkte der Marke Vileda.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der Freudenberg Gruppe im Geschäftsjahr 2015 (Gemeinschaftsunternehmen anteilig bilanziert, Vorjahrszahlen in Klammern)

> Umsatz: 7,6 (7,0) Milliarden Euro

> Konzernergebnis: 522 (478) Millionen Euro

> Mitarbeiter: 40.474 (40.456)

davon in Deutschland: 10.681

davon Metropolregion: 5712

Zunächst wird Freudenberg damit beschäftigt sein, das ehemalige Gemeinschaftsunternehmen Vibracoustic in den Konzern zu integrieren. Nach der - noch nicht abgeschlossenen Übernahme des 50-Prozent-Anteils des ehemaligen Partners Trelleborg, wird der Freudenberg-Umsatz um rund eine Milliarde Euro und die Zahl der Mitarbeiter um fast 5000 wachsen. Als alleiniger Gesellschafter habe man eine größere Flexibilität. Ob Freudenberg auf Dauer Alleingesellschafter bleibt, ist offen. Man prüfe verschiedenen Optionen, ein Börsengang oder der Einstieg eines Finanzinvestors steht aber nicht mehr zur Debatte.

Den nicht bezifferten Kaufpreis - das Unternehmen wird mit 1,8 Milliarden Euro bewertet - werde man aus liquiden Mitteln zahlen, die Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote von derzeit 48 Prozent sei gering, sagte Finanzvorstand Ralf Krieger. Die Produkte des Weltmarktführers Vibracoustic - Lager, Dämpfer und Federn - reduzieren unerwünschte Vibrationen und Geräusche im Auto. Auch in diesem Geschäftsfeld sind Zukäufe möglich. Die Zentrale von Vibracoustic soll in Darmstadt bleiben, in Weinheim ist das Entwicklungszentrum mit 280 Mitarbeitern.

Mit der Integration von Vibracoustic verschiebt sich die Kundenstruktur von Freudenberg deutlich. Der Anteil der Automobilindustrie steigt um zwölf Prozentpunkte auf 47 Prozent. Eigentlich wollte Freudenberg die Abhängigkeit vom Fahrzeugbau verringern. Man strebe, so Mohsen Sohi, langfristig ein ausgeglichenes Portfolio von zyklischen und antizyklischen Geschäften an. Die Suche nach einem neuen Geschäftsfeld dürfte sich demnach im konjunkturunabhängigen Bereich bewegen.

Nach dem sechsten Rekordjahr bei den Kennziffern Umsatz und Gewinn in Folge wird für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum zwischen einem und drei Prozent erwartet. Bereinigt um Währungseffekte lag das Umsatzwachstum 2015 bei 1,6 Prozent. Das Betriebsergebnis soll leicht über dem des Vorjahres liegen. Freudenberg hat im vergangenen Jahr 508 Millionen Euro in Unternehmenskäufe und in Sachanlagen investiert, davon rund 90 Millionen Euro in Weinheim. Größtes Projekt ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit 36 Millionen Euro. Im Juni soll mit dem Bau eines neuen Ausbildungszentrums begonnen werden. Ende 2015 waren 336 junge Menschen bei Freudenberg in Weinheim in Ausbildung.