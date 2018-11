Mannheim. (dpa-lsw) Im Streit um die Freistellung von Mitarbeitern der Möbelhaus-Kette XXXL in Mannheim sollen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat am 9. März beginnen. Es gehe um einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, teilte das Unternehmen am Freitag mit. XXXL hatte Anfang Februar überraschend 99 Verwaltungsmitarbeiter freigestellt.

Das Vorgehen hatte scharfe Kritik der Gewerkschaft Verdi hervorgerufen. Der Betriebsrat wollte mit einer einstweiligen Verfügung gegen das Unternehmen vorgehen, scheiterte in erster Instanz aber vor dem Arbeitsgericht.

Nach Angaben des Unternehmens haben 32 betroffene Mitarbeiter inzwischen andere Arbeitsplätze in der XXXL-Gruppe. Bei sieben Mitarbeitern stehe das Ende von befristeten Arbeitsverträgen bevor.

Die XXXL-Gruppe mit Sitz in Würzburg hatte ihr Vorgehen mit schwachen Leistungen der betroffenen Abteilung begründet. Das Unternehmen will die Auftragsbearbeitung von Mannheim nach Würzburg verlagern. Es ist in Deutschland mit 37 Einrichtungshäusern vertreten und hat mehr als 10 500 Mitarbeiter.