Von Harald Berlinghof

Mannheim. Mit Gemeinnützigkeit und sozialer Kompetenz im Handeln will Gerhard Burkhardt, Vorstandsvorsitzender der Familienheim Rhein-Neckar, bei den Kunden punkten. Seit einigen Jahren ist das Unternehmen als eingetragene Genossenschaft (eG) auf Expansionskurs. Durch die Einkaufstour ist die Unternehmensgruppe mit der Genossenschaft als Obergesellschaft mittlerweile auf 1100 Mitarbeiter angewachsen. Erst im Juni hatte man die Treureal AG mit etwa 800 Mitarbeitern erworben, die ihren Hauptsitz ebenfalls in Mannheim hat, aber darüber hinaus mit sechs Regionalstandorten in Deutschland alleine 65 000 Wohneinheiten verwaltet.

Alles rund um die Immobilie gehört zum Geschäftsfeld der Genossenschaft, die selbst etwa 60 Mitarbeiter beschäftigt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 widmet sie sich der Realisierung bezahlbaren Wohnraums für einen Großteil der Bevölkerung.

Etwa 100 000 Wohneinheiten, darunter 513 Wohnungen im Collini-Center am Mannheimer Neckarufer, und rund 2,5 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche werden inzwischen von der Genossenschaft verwaltet. Die jetzt im Sommer übernommene Treureal GmbH bringt in die Unternehmensgruppe einen großen Dienstleistungssektor ein, der 320 Mitarbeiter beschäftigt - vom Hausmeister bis zum Techniker.

"Es wird Synergieeffekte geben durch die Übernahme", so der Geschäftsführer der Treureal Dirk Tönges gestern. Die Geschäftsführung des übernommenen Unternehmens bleibt unverändert. "Ich hätte nichts dagegen, wenn wir in ein paar Jahren 2000 Mitarbeiter zählen würden", so Burkhardt. Und dann Entwarnung in Richtung Belegschaft: "Die Zahl der Arbeitsplätze wird sich durch die Unternehmensakquisition nicht verringern. Im Gegenteil wir suchen Mitarbeiter".

Als Finanzinvestor, der auf Gewinnmaximierung aus ist, sieht sich Familienheim Rhein-Neckar nicht. "Wir investieren in ein Unternehmen, um selbst zu wachsen und unsere Verhandlungsposition gegenüber großen Unternehmen zu verbessern - zum Beispiel im immer wichtiger werdenden Segment der Energieeffizienz von Immobilien", so Burkhardt.

Auch eine kleine Bank hat die Genossenschaft jüngst gekauft. Die steuert zwar nur sechs Mitarbeiter bei, gibt der Gruppe aber die Möglichkeit, passende Kredite an Kunden zu geben. Man habe bislang einen "beschränkten Bankbetrieb" gehabt, aber mit Basel III seien die Auflagen rund um die Kreditvergabe schwieriger geworden. "Eigentlich standen wir vor der Entscheidung: Verkaufen oder ausbauen?", erklärt Burkhardt. Mit der Bank für Wohnungswirtschaft habe man jetzt eine Bank mit Vollbanklizenz erworben.

Bereits 2013 hat die Genossenschaft die Treubau GmbH erworben, im gleichen Jahr die Bank, elf Jahre zuvor bereits die Wohnbau Lützen bei Dresden mit 700 Immobilien. "Alles wurde renoviert und nach der Wende saniert. Das war unser kleiner Beitrag damals", so Burkhardt. Und jetzt erfolgte mit dem Kauf der Treureal GmbH der größte Unternehmenskauf der Firmengeschichte. "Aus Eigenmitteln", wie Burghardt betont.