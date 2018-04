Von Antje Schroeder, RNZ Berlin

Berlin. Der umstrittene Fahrdienst Uber, bei dem Kunden über das Internet an private Fahrer vermittelt werden, bekommt in Deutschland Gegenwind. Das Landgericht Frankfurt am Main hat eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen erlassen. Demnach darf Uber ohne Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz keine Fahrgäste mehr transportieren. Bedeutet das Urteil das Aus für den Dienst? Hat sich das traditionelle Taxigewerbe erfolgreich verteidigt? Hintergründe zum Streit über neue Internet-Dienste.

> Was steckt hinter der Taxi-App Uber?

Der aus den USA kommende Dienst bringt über eine Smartphone-App Dienstleister und Fahrgäste zusammen. Uber ist mittlerweile auch in einigen deutschen Großstädten wie Berlin, München, Frankfurt am Main oder Düsseldorf verbreitet, dort teilweise aber bereits wieder verboten worden. Während das Unternehmen zunächst Fahrdienste mit Limousinen und anderen Luxusfahrzeugen anbot, gibt es mittlerweile den Ableger "Uber Pop", bei dem wie bei einer Mitfahrzentrale private Fahrer den Transport übernehmen. Der Kunde bestellt über die App das Fahrzeug und zahlt dafür oftmals weniger als mit dem Taxi: So kostete eine Fahrt mit Uber nach einer Stichprobe in Berlin einen Euro pro Kilometer, statt 1,79 Euro im Taxi. Zusätzlich wurde im Taxi ein teurerer Basispreis fällig. Das kalifornische Unternehmen kommt als kleines Startup daher. Inzwischen sind aber große amerikanische Konzerne wie Google als Risikokapitalgeber eingestiegen. Entsprechend aggressiv tritt Uber auf.

Uber will auch in Deutschland trotz des Verbots weitermachen. "Die Wahlmöglichkeiten der Bevölkerung einzuschränken, war noch nie eine gute Idee", teilte das Unternehmen gestern mit. In vielen Sektoren gibt es vergleichbare Angebote: So vermittelt die Hotel-App "Air Bnb" Zimmer bei Privatleuten.

> Bedroht die App-Wirtschaft das traditionelle mittelständische Taxigewerbe?

Taxifahrer hatten mehrfach mit Protestkorsos gegen die unliebsame Konkurrenz demonstriert. Das Argument: Während die professionellen Chauffeure Gesundheitstests machen müssen und ihre Ortskenntnis unter Beweis zu stellen haben, verschaffen sich Uber-Fahrer einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ohne Lizenz und Personenbeförderungsschein fahren. Die Gewerkschaften befürchten zudem, dass eine neue Schicht von Pseudo-Selbständigen ohne Tariflohn, Arbeits- und Gesundheitsschutz entsteht.

> Welche Nachteile haben Dienste wie Uber für die Kunden?

Kritiker befürchten, dass durch die fehlenden Lizenzen und Gesundheitstests die Fahrgäste gefährdet sind. Ein Problem könnte auch ein ungenügender Versicherungsschutz sein. Aus den USA werden Fälle berichtet, in denen Fahrer in Unfälle verwickelt, aber nicht entsprechend versichert waren. Befürworter der App-Wirtschaft argumentieren aber, dass sich in vielen Fällen eigene Schutzmechanismen entwickeln würden. "Die Apps leben von Reputation", sagt Tomaso Duso, Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Bekommen eine App oder ein Fahrer zu viele schlechte Bewertungen, bleiben die Kunden aus.

Duso hält eine Zweiteilung des Marktes für möglich: Demnach würden qualitätsbewusste Kunden weiterhin Taxi fahren, während die Kunden von Uber & Co eine gewisse Unsicherheit in Kauf nähmen: Schließlich müssten sie dafür ja auch einen niedrigeren Preis zahlen.

> Ist die Fahrt mit Uber in jedem Fall günstiger?

Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Am Abend, an Feiertagen oder bei Schmuddelwetter können die Fahrten bei Uber also deutlich teurer werden. Taxis hingegen fahren zu festen Tarifen. Auch Überlandfahrten können mit Uber mehr kosten: Bei einer Fahrt von Frankfurt am Main nach Bad Vilbel etwas außerhalb der Stadt hätte der Kunde einer Stichprobe zufolge 26 bis 33 Euro zahlen müssen, mit dem Taxi hingegen nur 23,89 Euro.