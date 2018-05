Buchen. Zum 1. Juni übernimmt die Expert-Gruppe die neun Elektrofachmärkte des Schwäbisch Haller Familienunternehmens HEM Vertriebs GmbH. Dazu zählt auch der Markt im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) in Buchen. Hierzu gründet Expert eine neue Tochter, die Expert Handels GmbH Süd-West & Co. KG. Die vier Küchenstudios, die Teil der HEM-Gruppe sind, werden weiterhin in Familienhand bleiben. Nach dem Beitritt zur Expert-Verbundgruppe im Jahr 1985 und kontinuierlicher Expansion beschäftigt HEM in den neun Elektrofachmärkten heute mehr als 350 Mitarbeiter. In Abwägung der familiären Situation und der sozialen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern entschieden sich die Eigentümer für die Übergabe ihres Unternehmens an den langjährigen Partner Expert, heißt es in einer Pressemitteilung. "Für die Mitarbeiter wird sich nichts ändern. Vielmehr ergeben sich durch das weitere Wachstum neue Perspektiven und Chancen", beschreiben die neuen Geschäftsführer Günter Lehfeld und Torsten Köder die weitere Entwicklung. Somit behalten auch die 26 Mitarbeiter des 2009 eröffneten Marktes in Buchen ihren Arbeitsplatz. rüb