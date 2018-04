Das in Rosenberg ansässige Unternehmen Getrag erweitert seine Produktionsfläche. Die Arbeiten gehen zügig voran. Unsere Aufnahme zeigt den Abbruch des Bürogebäudes. Fotos: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Seit Monaten wird das bestehende Werk des Getriebeherstellers Getrag in Rosenberg, das zum Mutterkonzern Magna gehört, um eine weitere Produktionsfläche von 3500 Quadratmetern erweitert. Mit dem Ausbauprojekt wurde im Juni vergangenen Jahres begonnen. Eine Spezialfirma aus Stuttgart hatte dabei das frühere Bürogebäude, das auch die Kantine umfasste, abgebrochen.

Im Herbst begannen die Bauarbeiten - die Hoffläche innerhalb des Werkgeländes mit einer neuen Fabrikhalle zu überbauen. Die Arbeiten des Stahlbaues sind schon weit fortgeschritten, die Bodenplatte der neuen Halle wurde kurz vor Weihnachten betoniert.

In einem halben Jahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und mit der Produktion begonnen werden. "Mit dieser Investition wird erwartet, dass Magna der größte Lieferant von Schaltgetrieben für leichte Nutzfahrzeuge in Europa wird", teilte Stefan Seibert von Magna International in Sailauf gegenüber der RNZ mit.

Der Rosenberger Getriebehersteller Getrag hat einen Großauftrag mit einem großen deutschen Automobilhersteller über die Fertigung eines neuen Getriebes erhalten, der nunmehr die erforderliche Erweiterung der Produktion nötig macht.

Ab Sommer wird dann die Fertigung dort richtig anlaufen. Die Jahreskapazität wird dadurch um über 150.000 Getriebe pro Jahr erhöht. Investitionskosten nannte Stefan Seibert nicht. Mit dem neu erhaltenen Auftrag, um den man sich bemühte, werde der Standort Rosenberg mit seinen rund 460 Arbeitsplätzen auf viele Jahre hinaus gesichert.

Eine nochmalige Betriebserweiterung ist in Richtung Hirschlanden vorgesehen. Das Werk in Rosenberg, das seit mehr als 40 Jahren besteht, wird innerhalb des Konzerns und von den Kunden für seine Lieferqualität und Zuverlässigkeit sehr geschätzt. Parallel zum neuen manuellen Getriebe befassen sich die Ingenieure und Entwickler bei Getrag auch mit dem derzeit großen Thema der "Elektromobilität". Wie das Auto der Zukunft aussehen werde, ist auch für das innovative Unternehmen von großer Bedeutung und ein "Riesenthema".