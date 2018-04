Von Thomas Veigel

Heidelberg. Es sah nicht gut aus für HeidelbergCement nach der Finanzkrise: Ein riesiger Schuldenberg nach der teuren Übernahme des britischen Hanson-Konzerns im Jahr 2007 drohte den Baustoffkonzern unter sich zu begraben. Die Zinsen waren hoch, die Konjunktur lag darnieder. Das war im Jahr 2009.

Vorstandsvorsitzender Bernd Scheifele und sein Finanzchef Lorenz Näger hatten die Krise nicht nur als Herausforderung angenommen, sondern sie waren schon damals positiv gestimmt, was die Entwicklung des Unternehmens betraf. Ein überzeugendes Geschäftsmodell und die operative Stärke nannte Scheifele damals als die stabile Basis für langfristiges profitables Wachstum. Was ein wenig nach Marketing-Sprech klingt, war tatsächlich die feste Überzeugung des Vorstandschefs. An der Verwirklichung dieses Ziels haben er und seine Mannschaft bis heute hart gearbeitet - mit großem Erfolg.

Gestern gab es einen Anlass zu feiern, denn mit den vorläufigen Zahlen für 2016 wurde das "erfolgreichste Jahr seit der Finanzkrise" bekannt gegeben. "Mit der Übernahme von Italcementi haben wir unser Wachstum deutlich beschleunigt", sagte Scheifele laut Mitteilung.

An der Börse wurde gestern nicht gefeiert: Finanzanalysten und Börse waren gestern eher enttäuscht vom Geschäftsverlauf im vierten Quartal. Die Aktie lag am Dax-Ende mit einem Minus vom fast vier Prozent. Der Baustoffkonzern habe relativ schwache Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Josep Pujal von Kepler Chevreux. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank. Damit könnte die Aktie des Baustoffkonzerns kurzfristig unter Druck geraten.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im vierten Quartal um 18 Prozent auf 818 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 4,24 Milliarden Euro. Italcementi wird seit dem dritten Quartal in der Bilanz von HeidelbergCement erfasst. Für das ganze Jahr 2016 bedeutet das eine Steigerung des Umsatzes um 13 Prozent auf 15,2 Milliarden. Das Ebitda wurde ebenfalls um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro erhöht.

Auf vergleichbarer Basis sieht es allerdings nicht ganz so gut aus. Wenn die Beiträge von Italcementi seit Anfang 2015 mitgerechnet werden, wurde der Absatz im vergangenen Jahr leicht gesteigert, der Umsatz ging um zwei Prozent zurück, das operative Ergebnis stieg um zwei Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss wurde gestern nicht bekannt gegeben. Die endgültige Bilanz für 2016 wird am 16. März veröffentlicht.

Bernd Scheifele zeigte sich trotz zunehmender globaler Risiken angesichts eines erwarteten Wachstums der Weltwirtschaft um mehr als drei Prozent zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr. Trotz der konjunkturellen Abkühlung in China wird in den Schwellenländern und in Nordamerika mit einem Anziehen der Konjunktur gerechnet. Kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hatte Scheifele gesagt, dass Investitionen in die Infrastruktur der USA und der angekündigte Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko Absatzchancen für HeidelbergCement bedeuteten.

Auch für West- und Südeuropa erwartet HeidelbergCement eine positive Entwicklung. Höhere Energiepreise und steigende Inflation könnten neben politischen Risiken dagegen eine Belastung für das Unternehmen bedeuten. Dagegen hat Scheifele ein bewährtes Rezept: Preiserhöhungen und Kostensenkungen.

Hintergrund Heidelberg. (tt) Es geht los: Heidelberg Cement hat am Donnerstag mit den Vorbereitungen für den Bau seiner neuen Hauptverwaltung an der Berliner Straße begonnen. Nachdem die Baugenehmigung erteilt ist, müssen nun [+] Lesen Sie mehr Heidelberg. (tt) Es geht los: Heidelberg Cement hat am Donnerstag mit den Vorbereitungen für den Bau seiner neuen Hauptverwaltung an der Berliner Straße begonnen. Nachdem die Baugenehmigung erteilt ist, müssen nun zunächst die 25 Bäume gefällt werden, die auf dem Grundstück stehen. Ab Mitte Februar soll dann das Gebäude aus dem Jahr 1963 zurückgebaut werden. Dafür muss das Haus zunächst entkernt werden, bevor im März mit dem eigentlichen Abriss begonnen werden kann. Zwischen Ende April und Ende Juli soll die Baugrube ausgehoben werden, die Rohbauarbeiten beginnen dann im Anschluss. Das Fällen der Bäume ist notwendig, weil das neue Gebäude deutlich größer wird als das bisherige, das zurückversetzt an der Humboldtstraße lag. "Im Vorfeld hat es eine artenschutzfachliche Prüfung durch einen Biologen gegeben, durch die sichergestellt ist, dass sich keine Fledermäuse in den Baumhöhlungen befinden", erklärte eine Unternehmenssprecherin auf RNZ-Anfrage. Als Ausgleichsmaßnahme hat sich Heidelberg Cement verpflichtet, insgesamt 39 neue Bäume zu pflanzen: 24 Großbäume aus überwiegend heimischen Laubgehölzen direkt auf dem Baugrundstück und weitere 15 Obstbäume auf der städtischen Kohlhofwiese. Die neue Hauptverwaltung des Dax-Konzerns soll im Jahr 2020 bezugsfertig sein und basiert auf einem Entwurf des Architekten Albert Speer aus Frankfurt. Dieser sieht drei unterschiedlich hohe Gebäuden mit separaten Innenhöfen und einer geschwungenen Betonfassade mit viel Glas vor. Das höchste Gebäude mit sieben Etagen wird an die Jahnstraße Richtung Neckar gebaut. Mit dem Neubau soll der gestiegene Raumbedarf - langfristig wird er bis zu 1000 Mitarbeitern Platz bieten - gedeckt werden. Für die dreijährige Bauzeit sind die Mitarbeiter im nahe gelegenen Mathematikon untergebracht. Der Umzug dorthin fand bereits in der ersten Januarwoche statt.

Hintergrund Von Philipp Neumayr Heidelberg. Sie waren gekommen, um mehr Menschlichkeit einzufordern. Wenige Stunden, bevor Donald Trump gestern seinen Amtseid ablegte, hatten sich 15 Mitglieder der Grünen Jugend und der Linksjugend zum stillen Protest versammelt - und zwar vor dem Gebäude der Hauptverwaltung von Heidelberg Cement. Denn das Ziel der Aktion war der Chef des Baustoffkonzerns, [+] Lesen Sie mehr Von Philipp Neumayr Heidelberg. Sie waren gekommen, um mehr Menschlichkeit einzufordern. Wenige Stunden, bevor Donald Trump gestern seinen Amtseid ablegte, hatten sich 15 Mitglieder der Grünen Jugend und der Linksjugend zum stillen Protest versammelt - und zwar vor dem Gebäude der Hauptverwaltung von Heidelberg Cement. Denn das Ziel der Aktion war der Chef des Baustoffkonzerns, Bernd Scheifele. Dieser hatte nach dem Wahlsieg Donald Trumps im November verkündet, das notwendige Material für die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko liefern zu wollen. Schließlich sei das Unternehmen "in Texas und Arizona nicht schlecht bedient", da man dort eigene Zementwerke habe. Und diese Aussage sorgt auch mehr als zwei Monate später für Diskussionen. "Wir wollen, dass Scheifele sich für seine Äußerung öffentlich entschuldigt", fordert Julia Baumann, Mitglied der Grünen Jugend. Ausgestattet mit mehreren Transparenten, positionierte sie sich mit mehreren Gleichgesinnten am Freitagmorgen vor dem Besucherparkplatz von Heidelberg Cement. Dabei waren die Demonstranten keineswegs auf Krawall gebürstet. "Unser Wunsch ist es, bei den Mitarbeitern der Firma und den vielen Pendlern, die hier vorbeikommen, auf unsere Meinung aufmerksam zu machen - und ihnen die Absicht Scheifeles wieder ins Gedächtnis zu rufen", betonte Baumann. Die Gier nach Profit sei keine Rechtfertigung dafür, das moralisch mehr als fragwürdige Vorhaben des 45. amerikanischen Präsidenten zu unterstützen, so die einhellige Meinung der Demonstranten. "Man darf Geld nicht über Menschenrechte stellen", sagt Baumann. Die 19-Jährige ist Studentin der Politikwissenschaft und kann sich nur schwer mit der Ankündigung Trumps anfreunden: "Es wäre ein Armutszeugnis für solch ein freiheitliches Land wie die Vereinigten Staaten, wenn dort eine Mauer errichtet würde." Arne Ruppach von der Linksjugend pflichtet ihr bei: "Im 21. Jahrhundert sollten wir nicht mehr damit beginnen, Mauern zu bauen. Schon gar nicht in einer Demokratie." Dass Scheifele der Forderung der Aktivisten letztlich nachkommt, ist unwahrscheinlich. Denn laut Elke Schönig, Pressesprecherin von Heidelberg Cement, handelt es sich um ein riesiges Missverständnis. "Die Aussage von Herrn Scheifele wurde völlig aus dem Zusammenhang gerissen", behauptete sie gestern gegenüber der RNZ. Das angeblich verkürzt wiedergegebene Zitat stammt aus einer Pressekonferenz, die Scheifele unmittelbar nach der US-Wahl gab. Darin ging es darum, welche Folgen die Wahl Trumps für das Traditionsunternehmen hat, für das Nordamerika einen wichtigen Absatzmarkt darstellt. Scheifele, so erklärt Schönig, habe sich auf die Frage eines Pressevertreters zu den Absichten des gewählten Präsidenten geäußert. "Das war aber ironisch gemeint." Lars Eppinger von der Linksjugend wusste davon wenig, als er am Morgen klar machte, dass man so schnell nicht klein beigeben werde: "Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass ein möglicher Mauerbau nicht von einem deutschen Unternehmen unterstützt wird." Für Aufmerksamkeit haben die Protestierenden mit der eineinhalbstündigen Aktion jedenfalls gesorgt. Einige Mitarbeiter des DAX-Konzerns kamen selbst bei minus sechs Grad vor die Tür, um den Protest fotografisch festzuhalten. Demonstrant Ruppach war sich sicher: "Hinter den Fassaden von Heidelberg Cement sind wir heute Gesprächsthema Nummer eins."

