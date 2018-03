Riedstadt/Heidelberg. (dpa) Ein Hauch von Denver und Dallas weht durch Südhessen: Nach rund 20 Jahren Pause könnte eine Erdölquelle in der Region wieder sprudeln. Eine Probebohrung der Firma Rhein Petroleum GmbH auf einem früheren Erdölfeld bei Riedstadt-Crumá †stadt im Süden des Landes sei erfolgreich gewesen, teilte das Heidelberger Unternehmen am Donnerstag mit. Die börsennotierte Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Heidelberg ist zu zehn Prozent an Rhein Petroleum beteiligt. "Wir haben das Öl exakt an der Stelle angetroffen, die wir aufgrund unserer seismischen Messungen als vielversprechend definiert haben", sagte Geschäftsführer Michael Suana. Der Untergrund wurde zwischen Oktober 2011 und März 2012 auf einer Fläche von rund 245 Quadratkilometern untersucht.

Anfang nächsten Jahres soll nach einer zweiten Probebohrung eine Ergiebigkeitsprüfung beginnen, die mehrere Monate dauern kann. Erst danach sei klar, wie viel Öl sich im Untergrund befinde und ob sich eine auf mehrere Jahre angelegte Förderung lohne. Diese könnte 2014/2015 beginnen. Laut Regierungspräsidium Darmstadt dürfte eine Genehmigung mehrere Monate dauern. Das sei auch abhängig davon, ob es Protest gegen eine Förderung gibt.

In dem früheren Feld "Stockstadt" war über 40 Jahre lang Öl gefördert worden - insgesamt fast eine Million Tonnen. Weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnte, wurden die Arbeiten 1994 eingestellt. Inzwischen hat sich die Fördertechnik verbessert, zudem ist Erdöl mehr wert. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Hessen lehnt eine mögliche Ölförderung ab. "Wir wollen die nicht", sagte Sprecher Thomas Norgall. "Wenn man den Klimawandel stoppen will, muss man die Verbrennung von fossilen Brennstoffen beenden."

Städte und Gemeinden hoffen, dass das Erdöl Geld in die kommunalen Kassen spült. Auf die Frage, was eine Förderung für Riedstadt bedeuten könnte, antwortet Bürgermeister Werner Amend kurz und knapp: "Gewerbesteuereinnahmen." Aus dem etwa 100 Kilometer entfernt gelegen Landau in der Pfalz sei ihm bekannt, dass die Kommune davon profitieren könne. "Da sprudelt nicht nur Öl." In Landau holt eine Tochter der BASF bereits seit 1955 den wertvollen Rohstoff aus dem Boden. Der Fund lässt auch in Stockstadt beim früheren Erdölfeld Erinnerungen wach werden. "Das Erdöl hat viel Geld in die Gemeindekasse gespült", sagt der ehemalige Bürgermeister Klaus Horst (SPD). "Damit war ein gewisser Wohlstand verknüpft."