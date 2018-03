Stuttgart. (dpa/lsw) Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) steht der Energiewende auf Pump generell offen gegenüber. "Ich würde es nicht von vornherein ablehnen", sagte Schmid am Dienstag in Stuttgart, "aber ich bin ein bisschen vorsichtig." Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hatte zuvor vorgeschlagen, einen Teil der Kosten für die Energiewende erst in vielen Jahren abzubezahlen, um Verbraucher zu entlasten.

Im Groben stimme er Aigners Kalkulation zu, dass die Energiewende zunächst recht hohe Kosten verursache, die sich über die Jahre jedoch abschwächten, sagte Schmid. "Ich bin dafür, dass man es prüft." Fraglich ist Schmid zufolge aber, ob es vertretbar sei, "einen Teil der Einstiegskosten auf zukünftige Generationen zu verlagern".

Nach Aigners Plänen sollen die Stromkunden künftig nur noch einen Fixbeitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen, der sich an ihrem Stromverbrauch orientiert. Der Rest würde über einen Fonds am Kapitalmarkt aufgebracht werden. Dieser könnte auf bis zu 72 Milliarden Euro Mitte der 20er Jahre wachsen und müsste später von den Stromkunden abgetragen werden.